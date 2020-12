Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci si sfoga con Silvia Toffanin: “Ho pianto. Ci sono attacchi che fanno male”

Ieri a Verissimo Elisabetta Gregoraci ha raccontato non solo il rapporto con Pierpaolo Pretelli e come ha reagito suo figlio nel vederli così uniti. Sembra infatti che la showgirl non abbia gradito i tanti attacchi ricevuti dentro e fuori la Casa del GF Vip e i gossip su alcuni presunti flirt. La gieffina infatti è stata spesso sommersa di critiche e adesso ha deciso di rispondere e agire.

Durante l’intervista a Verissimo, Elisabetta Gregoraci si è sfogata e ha rivelato di aver sofferto tanto per questo:

“Ci sono attacchi che fanno male, ma strutturano. Sono un po’ scombussolata, ma sono più forte di prima. Questa è stata una dura prova per me. Quando sono uscita ho letto tutto, anche le cose brutte. Sono stata male, ho pianto tanto. Mi è crollato il mondo addosso per un attimo. Non è carino secondo me comportarsi in un certo modo, dire tante bugie, ho scoperto amiche che non erano vere amiche.

Gente che parlava per mio conto nelle trasmissioni, cose non vere uscite sul mio conto. Questo fa molto male. Soprattutto perché io non potevo difendermi. Quando esci che per 3 mesi non hai contatti. Fortunatamente la gente mi sta dando tanto amore e forza di andare avanti. Anche in questo momento dove ho visto cose non belle”.

Ha detto Elisabetta Gregoraci a Verissimo:

“Ho sentito parlare in un brutto modo, certe volte anche con volgarità. Direi che è una cosa che ferisce in generale. Bisognerebbe avere più garbo ed educazione, che per me non ci sono stati. Appena sono uscita ho già risposto a qualcosa grazie anche ad Alfonso Signorini che mi ha fatto delle domande. Poi adesso ci sono gli avvocati che fanno il loro lavoro come è giusto che sia”.

E proprio a proposito di questo, dopo il suo arrivo in studio, Alfonso Signorini ha parlato a lungo con Elisabetta Gregoraci e le ha posto alcune domande su alcuni flirt che le sono stati attribuiti e sul rapporto con Mino Magli. Ecco come ha risposto…

Elisabetta Gregoraci fa chiarezza sui suoi vecchi flirt (o presunti)

Uno degli argomenti più discussi nel corso dell’avventura di Elisabetta Gregoraci sono stati i suoi vecchi o presunti flirt, che hanno riempito le pagine di cronaca rosa. Una volta terminato il suo percorso nella Casa, Alfonso Signorini ha interpellato la diretta interessata. Così Elisabetta ha fatto chiarezza una volta per tutte. In particolar modo, però, ad attirare l’attenzione è stato un ex sedicente fidanzato, Mino Magli che a Live Non è la d’Urso ha rilasciato diverse dichiarazioni su di lei.

Così Elisabetta Gregoraci ha deciso di replicare una volta per tutte:

“Con questo signore qui ho avuto dei problemi già 20 anni fa. Era un signore amico della mia famiglia e ti dico che ha fatto una cosa schifosa. Pensa che quando mia madre era ammalata, proprio perché era amico, andava a pescare con mio padre e frequentava casa mia a Soverato, lui si è comportato male.

Quando mia madre è stata ricoverata, veniva sotto casa mia con delle pizze e le offriva, poi chiamava i fotografi per prendersi soldi in cambio e faceva scenette al supermercato. Ho avuto già dei problemi con lui in passato e pur di guadagnare 2 euro ha fatto qualsiasi cosa”.

Elisabetta Gregoraci quindi è intenzionata a difendersi e tutelarsi dopo gli attacchi ricevuti.

Potrebbero interessarti anche:

A Verissimo Francesco Oppini svela come si comporterà con Tommaso Zorzi una volta finito il GF Vip

Francesco Monte replica a Giulia Salemi e minaccia azioni legali

Stefano Bettarini non ci sta e torna a dar contro al Grande Fratello Vip

Novella 2000 © riproduzione riservata.