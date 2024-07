Dopo diverse settimane in classifica, gli EP di Holden e Sarah escono definitivamente dalla Top100 FIMI. Solo due ex allievi di Amici 23 resistono ancora con i loro progetti discografici.

Crollano gli EP dei ragazzi di Amici 23 in classifica

Sono ormai trascorsi quasi due mesi dalla finale di Amici 23 e ormai gli ex allievi sono pienamente concentrati sulle loro rispettive carriere. In queste settimane infatti sia i cantanti che i ballerini stanno dando il massimo e per alcuni di loro sono arrivati già importanti risultati. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge due grandissimi protagonisti di questa ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come ogni venerdì, oggi è stata rilasciata la classifica FIMI degli album più venduti e ascoltati della settimana. Tuttavia in molti hanno notato che sia Holden che Sarah sono definitivamente usciti dalla Top100. Gli unici due a rimanere ancora in classifica sono Petit e Mida, che conquistano rispettivamente la posizione numero 59 e 66.

Ciò nonostante gli ex allievi di Amici 23 possono comunque ritenersi più che soddisfatti dei loro percorsi. Holden, Sarah, Mida e Petit hanno infatti annunciato le date dei loro tour e senza dubbio non mancheranno le emozioni durante i loro concerti.

Come se non bastasse il prossimo 16 luglio la vincitrice del talent show in onda su Canale 5 aprirà l’attesissimo live dei Black Eyed Peas a Milano. Si tratta dunque di un grande traguardo per la Toscano, che nel corso di una recente intervista parlando di questa incredibile opportunità ha affermato: “Quando ho scoperto di inaugurare il loro concerto mi sono subito gasata. Non vedo l’ora, penso sia un’opportunità incredibile per me, ma allo stesso tempo sento anche un po’ d’ansia, quella giusta”.