1 Elodie vicino a Samuele Bersani?

Non molto tempo fa Elodie è stata avvistata in compagnia di Andrea Iannone in Sardegna. Il gossip è subito impazzito e, secondo diverse indiscrezioni, i due sarebbero stati molto affiatati:

Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano. Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota.

Di lì a poco un nuovo avvistamento. Questa volta a Lugano e il gossip non si è placato. Adesso, però, la cantante si troverebbe in Salento per prendere parte alla Notte della Taranta insieme a molti altri artisti. Tra questi anche Samuele Bersani. Stando a un’indiscrezione riportata dall’account Very Inutil People, i due si sarebbero avvicinati molto:

La segnalazione su Elodie

I due si sarebbero avvicinati durante la Notte della Taranta, in Puglia. Entrambi si sono esibiti sul grande palco mediterraneo, come sappiamo, in un meraviglio spettacolo. Galeotto fu il festival? Così parrebbe, anzi, il backstage, dove sarebbe scoccata la scintilla. Ma non è tutto, c’è molto, molto di più. Infatti Bersani e la Patrizi sarebbero stati visti in atteggiamenti parecchio intimi. I cantanti si sarebbero scambiati anche i numeri di telefono e… Udite, udite… Lui le avrebbe fatto una dichiarazione importante ed alquanto impegnativa: la promessa di una canzone d’amore dedicata a lei. Elodie sarebbe davvero compiaciuta dalla cosa.

Cosa ci sia di vero in tutto questo non lo sappiamo. Il tutto è da prendere con le pinze. Vi aggiorneremo. Nel mentre le notizie proseguono…