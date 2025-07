Nel corso del concerto di Radio 105 in Emilia Romagna, Elodie ha fatto il dito medio a due spettatori e ha discusso con loro. Cosa è successo nel dettaglio.

Elodie discute durante un concerto

Tra gli artisti che hanno calcato il palco del Radio 105 Summer Festival in Emilia Romagna, a Comacchio, c’era anche Elodie ieri sera. L’artista è salita sul palco, così come tanti colleghi e ha regalato al pubblico un mini live. Ma non solo, perché la cantante romana si è resa protagonista anche di un episodio singolare, quando ha fatto il dito medio a due presenti tra il pubblico, andandoci quasi a litigare.

Mentre si esibiva in alcune delle sue hit come Black Nirvana, Due, Bagno a Mezzanotte e Tribale fino a Mi Ami Mi Odi, è accaduto quanto vi abbiamo detto. Improvvisamente nel bel mezzo della performance di Due, Elodie ha fatto il dito medio a due ragazzi presenti nel pubblico, come mostrato da questo video…

elodie per me le cose sono duedito medio ad un pelato live picco di carriera pic.twitter.com/Q412vOUfhh — Elodie out of context (@elodiecontext) July 4, 2025

Non è ben chiaro cosa abbia scatenato questa reazione di Elodie, ma quasi certamente un qualcosa fatto dai due presenti deve averla fatta arrabbiare, così da provocare il dito medio e un breve discorso. Fatto sta che, poco dopo, la cantante ha preso la parola e in maniera molto generica ha spiegato l’accaduto:

“Se mi vedete un po’ così è perché volevo già litigare, perché io c’ho questo problema, che purtroppo mi piace litigare. C’è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, poi quello vicino, sono due tipi, uno con il cappello e l’altro invece è un po’ pelato. Non mi stanno troppo simpatici, vabbè sono cavolate andiamo avanti“, ha concluso Elodie.

Al momento Elodie non è intervenuta sui social per spiegare cosa sia accaduto effettivamente e il motivo che l’ha spinta a fare il dito medio, ma sta di fatto che molti suoi fan si sono schierati dalla sua parte.