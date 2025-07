Piersilvio Berlusconi ha affermato un cambio di programmazione storico per Striscia la Notizia. Ecco cosa succederà

Piersilvio Berlusconi ha annunciato dei cambiamenti nella programmazione Mediaset e tra i programmi coinvolti troviamo anche Striscia la Notizia. Ecco tutto quello che sappiamo.

Rivoluzione per Striscia la Notizia

Da ormai qualche tempo si parlava del destino di Striscia la Notizia e adesso arriva la conferma ufficiale di ciò che accadrà allo storico TG satirico di Antonio Ricci. A parlare è stato proprio Piersilvio Berlusconi e le sue parole sono state riportate all’interno di un comunicato stampa rilasciato proprio da Mediaset.

Si parla di una rivoluzione all’interno dell’access e del preserale di Canale 5 che coinvolge due trasmissioni storiche e molto amate. Da lunedì 14 luglio arriva La ruota della fortuna con la conduzione di Gerry Scotti nella fascia che precede la prima serata. Lo studio verrà rinnovato e vi sarà la presenza di una band oltre che tante novità ancora.

Da lunedì 21 luglio, invece, a tenere compagnia al pubblico del preserale troveremo Enrico Papi con Sarabanda. Tanti nuovi giochi anche in questo caso ma senza perdere di vista quelli che sono apprezzati dagli spettatori, come per esempio il ‘7×30‘. Ma che cosa ne sarà di Striscia la Notizia?

Uno dei più importanti cambi nella programmazione riguarda proprio il TG di Antonio Ricci. Piersilvio Berlusconi ha spiegato che, di comune accordo con Ricci, avverrà un graduale passo verso l’evoluzione di Canale 5: “Per evolvere bisogna sperimentare“. Striscia la Notizia tornerà in onda da novembre, mentre per Paperissima Sprint è stato scelto lo “storico slot dei Simpson su Italia 1, subito dopo Sport Mediaset“.

Non ci resterà quindi che pazientare ancora un po’ per il TG satirico e per ingannare l’attesa potremo goderci i game show di Gerry Scotti ed Enrico Papi.