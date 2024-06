In puntata a Estate in Diretta, Arianna David fa una critica a Elodie: “Se sei brava non hai bisogno di denudarti”

Durante la puntata di Estate in Diretta si è parlato di Elodie. Ospite in studio di Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo è stata anche Arianna David, che non ha risparmiato una stoccata alla cantante: “Non la giudico, ma se sei brava non hai bisogno di farti vedere denudata”.

La critica a Elodie

A Estate in Diretta c’è stato modo di parlare dell’intervista rilasciata da Elodie (uscita di recente con un nuovo singolo) a Vanity Fair, in cui ha replicato alle polemiche su chi si indigna per il suo modo mostrare il proprio corpo. Arianna David, ospite della trasmissione, è stata critica nei confronti dell’artista.

Secondo il suo parere se c’è il talento non è necessario spogliarsi: “Non giudico assolutamente Elodie e il fatto che si voglia spogliare. Credo che da artista puoi fare quello che vuoi. Ma se sei brava non hai bisogno di farti vedere denudata. Attiri l’attenzione in un altro senso rispetto alla sua musica. Da tempo lei si vede così. Espressione, quello che ti pare“.

Se Arianna David è parsa critica nei confronti di Elodie, Rosanna Lambertucci così come Maria Teresa Ruta, Paolo Giordano e Gigi Marzullo hanno preso le difese della cantante. “È fine, elegante, non è volgare. Può permetterselo perché ha la personalità. Non risponde agli attacchi e c’è invidia nei suoi confronti. Se non lo fa ora… non trovo niente di strano”, ha ribadito la Lambertucci.

Anche Maria Teresa Ruta ha spiegato come persino dinanzi alle opere d’arte di nudo e in pose provocanti non risparmiamo commenti. Si punta però il dito verso Elodie: “Non lo fa con volgarità”. Paolo Giordano e Gigi Marzullo hanno detto di trovare l’artista molto credibile in quello che fa. Il suo talento va ben oltre: “È diventata prima Elodie e poi ha mostrato il suo corpo…”, ha dichiarato il conduttore.

Nonostante queste precisazioni, Arianna David ha fatto presente come lei arrivi da un concorso di bellezza ma non ha mai dedicato la sua carriera al fisico o nudità: “Se sei una persona sicura di te non hai bisogno, mi trovo d’accordo con il pensiero di Paolo Crepet”, che non molto tempo fa aveva criticato artiste come Elodie che mostrano il proprio fisico.

Il parterre di Estate in Diretta ha supportato Elodie, a differenza del giudizio fuori dal coro di Arianna David.