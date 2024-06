Annalisa co-conduttrice di Sanremo? Elodie fa il tifo per lei: “Mi piacerebbe se lo facesse”

Sanremo

Andrea Sanna | 5 Giugno 2024

Elodie Sanremo 2025

Per la co-conduzione di Sanremo 2025 Elodie fa il tifo per la collega Annalisa: “Mi piacerebbe se lo facesse lei”

I rumor sulla co-conduzione del Festival di Sanremo 2025 si fanno via via sempre più insistenti. Chi ci sarà accanto a Carlo Conti in questa nuova avventura? Elodie è tra le papabili co-conduttrici, ma lei si è defilata e fa il tifo per la collega Annalisa.

Elodie fa il tifo per Annalisa a Sanremo

L’estate per Elodie è iniziata con il botto! L’uscita del suo singolo Black Nirvana, ha già ottenuto un bel riscontro da parte del pubblico. E se ha espresso il desiderio di avere un’ex allieva di Amici al suo fianco per il tour (mentre un’altra dell’ultima edizione sogna di lavorare con lei), per la cantante è tempo di guardare anche al futuro.

LEGGI ANCHE: Holden scopre l’esistenza di una fan fiction sul suo conto e non manca la sua reazione (FOTO)

Come noto Elodie è in lizza per la co-conduzione del Festival di Sanremo 2025. Almeno secondo i rumor, che però non sembrano trovare alcuna conferma, per ora. A tale quesito peraltro la cantante ha risposto, rilanciando però un altro nome. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’artista ha fatto sapere che in realtà i suoi piani sarebbero ben differenti rispetto a quello che si può pensare. Dunque ha allontanato in qualche modo l’idea della kermesse canora.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, Alessandro Cattelan potrebbe avere un triplo ruolo al Festival

Infatti dopo aver smentito la sua co-conduzione, con la necessità piuttosto di dedicarsi alla musica, Elodie ha ammesso che sarebbe felice di poter vedere sul palco del Teatro Ariston la collega Annalisa (in uscita oggi con il singolo in duetto accanto a Tananai). Se lei dovesse avere questo privilegio lei ne sarebbe molto contenta:

“Me e Annalisa alla co-conduzione? Per me forse in questo momento no. Mi piacerebbe tanto se lo facesse Annalisa. È una bella esperienza ed è bello fare sempre cose differenti, quindi mi piacerebbe vedere lei ma non io”, ha risposto Elodie con sicurezza.

Gli occhi felici di Elodie quando parla dei rumor di Annalisa alla conduzione del prossimo festival di Sanremo 🥹 pic.twitter.com/412x5FDV4A — Roberto (@robsud) June 5, 2024

Secondo queste dichiarazioni quindi Elodie vedrebbe bene Annalisa alla co-conduzione del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti e crede che la sua collega meriti uno spazio di questo tipo. Chissà cosa ne penserà Annalisa…