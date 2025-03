Sta per partire la quinta edizione di GialappaShow e in queste ore sono stati rivelati i nomi di alcune co-conduttrici che parteciperanno al programma. A prendere parte alla trasmissione saranno Elodie, Federica Pellegrini e anche Matilde Giolì.

Elodie, Federica Pellegrini e Matilde Giolì al GialappaShow

Senza dubbio Elodie, Federica Pellegrini e Matilde Giolì sono tre grandi protagoniste del mondo dello spettacolo italiano. La cantante, la campionessa olimpica e l’attrice sono infatti da anni nel cuore del pubblico e solo nelle ultime ore sono tornate al centro dell’attenzione mediatica. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta accadendo. Come di certo in molti sapranno, il prossimo 31 marzo partirà ufficialmente la quinta edizione di GialappaShow, il programma comico condotto dalla Gialappa’s Band.

Chi segue la trasmissione, sa bene che puntata dopo puntata il Mago Forest viene affiancato da una presentatrice diversa ogni settimana e anche quest’anno di certo ne vedremo di belle. In queste ore nel mentre Tv Sorrisi & Canzoni ha rivelato i nomi di alcune co-conduttrici che arriveranno in studio.

Parliamo naturalmente proprio di Elodie, di Federica Pellegrini e di Matilde Giolì, che per la prima volta si metteranno alla prova con questa nuova esperienza. Ad attirare l’attenzione è stata in particolare la partecipazione della Di Patrizi, che come è noto a breve rilascerà il suo nuovo atteso album di inediti. Ma non solo. La cantante si sta anche preparando alla partenza del suo tour di stadi, che si svolgerà il prossimo giugno e toccherà il San Siro di Milano e il Maradona di Napoli.

Ma come ci stupiranno l’artista romana, la Pellegrini e la Giolì nel corso della nuova edizione di GialappaShow? Non resta che attendere la partenza del programma per scoprirlo. Appuntamento a lunedì 31 marzo, naturalmente in prima serata.