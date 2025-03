Dopo i servizi di Striscia La Notizia circa le presunte irregolarità su Affari Tuoi, il Codacons ha presentato un esposto alla Procura.

Affari Tuoi, arriva l’esposto del Codacons

Recentemente Striscia La Notizia si è occupata di Affari Tuoi e parlato di presunte irregolarità della trasmissione condotta da Stefano De Martino. E mentre il presentatore continua a macinare successi, Max Giusti ne ha preso le difese. Intanto TG satirico più volte ha spiegato che il gioco dovrebbe essere basato sulla fortuna. Di conseguenza tutti dovrebbero avere la stessa probabilità di vittoria o sconfitta, a detta loro risulterebbe il contrario:

“Hanno un badget e i conti a fine stagione tornano sempre. Il programma è pilotato e la conferma ci è arrivata anche da un dottore in economia. Non c’è casualità nei premi distribuiti”, ha detto più volte Striscia La Notizia, che ha spiegato come le vincite secondo il loro punto di vista sarebbero pilotate e non casuali.

A seguito dei vari servizi di Striscia La Notizia, il Codacons nella giornata di ieri ha presentato un esposto, come mostrato dall’immagine sottostante:

“Il Codacons ha presentato un esposto ad Agcom, Antitrust e Procura della Repubblica di Roma in merito ad una dubbia condotta perpetrata nell’ambito del programma televisivo di Raiuno, Affari Tuoi”.

Da qui Il Codacons ha spiegato l’indagine portata avanti da Striscia La Notizia, sebbene il “Dottore” del format Pasquale Romano a La Verità ha smentito la questione budget parlando dell’integrità della trasmissione.

“Ma secondo ciò che afferma “Striscia la notizia” il meccanismo dietro le vincite sarebbe influenzato e non libero: dietro al gioco, che non è affidato come ci si aspetterebbe esclusivamente alla fortuna, vi sarebbe una precisa strategia matematica”, si legge ancora dall’esposto del Codacons, che potete ben leggere qui sotto per intero.

L’esposto del Codacons sul caso Affari Tuoi

Dunque ora non ci resta che attendere cosa succederà dopo l’esposto del Codacons e se la Rai deciderà di intervenire in difesa di Affari Tuoi. Attendiamo ovviamente tutti gli sviluppi del caso.