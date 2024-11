In questi giorni Tommaso Franchi si trova a Madrid nella casa del Gran Hermano. Il gieffino tuttavia ha elogiato il format spagnolo del reality show, facendo invece qualche critica a quello italiano.

Le parole di Tommaso Franchi

Prosegue il gemellaggio tra il Grande Fratello e il Gran Hermano. Dopo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato infatti a volare a Madrid per entrare momentaneamente nella casa spagnola è stato Tommaso Franchi. Proprio in questa occasione il gieffino ha ritrovato Maica Benedicto. A sorpresa però l’idraulico ha deciso di chiudere la conoscenza, dopo aver rivelato di vedere la giovane concorrente solamente come un’amica. A breve nel mentre Tommaso farà ritorno in Italia e metterà un punto a questa esperienza. In attesa di scoprire cosa succederà però in queste ore è accaduto qualcosa che ha prontamente attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre chiacchierava con uno dei protagonisti del Gran Hermano, Tommaso Franchi ha iniziato a elogiare il format spagnolo del reality show, lanciando invece alcune critiche a quello italiano. Queste le dichiarazioni del gieffino, che ovviamente in breve hanno fatto il giro dei social:

“Qui avete tutti comportamenti normali. Non studiate quello che dovete dire. In Italia non è così, è diverso, è come se fosse un film, è incredibile. La cosa bella e naturale del programma è che nessuno di voi ha esperienza nel mondo dello spettacolo. Le telenovelas in Italia non mi piacciono. Questa esperienza al Gran Hermano mi è piaciuta tantissimo”.

TOMMASO DICENDO CHE GLI PIACE IL GH E NON GLI PIACE PER NIENTE IL GF ITALIANO PERCHÉ TUTTI HANNO UN COPIONE E FANNO UNA TELENOVELA 😂#grandefratello pic.twitter.com/3EGmCuUElv — VR46 e FT9 (@giorgia_pinii) November 7, 2024

Ma cosa succederà dunque quando Tommaso Franchi lascerà la casa del Gran Hermano per fare ritorno in quella del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la prossima puntata del reality show, prevista su Canale 5 martedì 12 novembre, come sempre in prima serata alle ore 21.30.