1 Elodie da bambina

Sono passati ormai alcuni anni da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Elodie. Come ben sappiamo la cantante ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e da quel momento ha conquistato il cuore dei telespettatori e del web. Da quel momento la Di Patrizi ne ha fatta di strada, e nel corso del tempo sono arrivati per lei numerosi successi e riconoscimenti e a oggi è una delle artiste italiane più amate e apprezzate di sempre. Solo da poche settimane l’ex volto del talent show di Canale 5 ha pubblicato il suo ultimo singolo, Bagno A Mezzanotte, che ha scalato le classifiche confermandosi come una vera hit.

In queste ore intanto la cantante ha condiviso uno scatto sui social che non è passato inosservato e che ha fatto subito discutere il web. Nell’immagine vediamo infatti Elodie da bambina, quando aveva soltanto pochi anni. La foto ha naturalmente intenerito i fan, e in breve ha fatto il giro dei social.

Qualche settimana fa intanto la Di Patrizi ha ricordato il suo passato, quando prima di diventare una cantante famosa lavorava come cubista nei locali. Nel corso di un’intervista a L’Assedio, l’artista ha affermato:

“Sono cresciuta al Quartaccio. Abitavo in un palazzo, in un appartamento delle case popolari. Le case popolari purtroppo sembrano fatte con meno amore delle altre case. Mio padre faceva il musicista di strada. Non lo raccontavo a scuola perché un po’ la cosa m’imbarazzava. Mia madre ha fatto la cubista fino a 35 anni e a me la cosa non piaceva. Poi anch’io ho fatto la cubista e non ho mai permesso che la gente mi giudicasse. Prima di Amici non avevo mai raccontato davvero me stessa, la mia infanzia nelle case popolari. Temevo di farmi mangiare dalla mia storia. E invece bisogna prenderne il meglio, e poi questa ora è una storia che condivido con Fabio”.

A oggi intanto come sappiamo Elodie ha un nuovo amore, dopo la fine della storia con Marracash. Ma perché la relazione col rapper è giunta al termine? Andiamo a rivedere cosa ha dichiarato lei in merito.