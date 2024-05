NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2024

Amici 23

Nel corso di un instore, alcuni fan hanno regalato una vaschetta di gelato a Sarah Toscano, che sembrerebbe aver apprezzato.

Gelato in regalo per Sarah Toscano

Sono giorni di grandi emozioni questi per Sarah Toscano. Sabato sera infatti la giovane artista ha vinto Amici 23, coronando così il suo sogno. La cantante ha dunque dato ufficialmente il via alla sua carriera e solo la scorsa settimana ha rilasciato il suo primo atteso EP, che contiene la hit Sexy Magica e che sta già scalando le classifiche. Ma non solo. Nelle ultime ore è anche partito il tour instore di Sarah, che nei prossimi giorni la porterà in giro in tutta Italia per incontrare il suo pubblico. Proprio durante uno di questi appuntamenti live è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni fan, in occasione del meet con la Toscano, hanno regalato alla cantante una vaschetta di gelato, che sembrerebbe essere stata particolarmente gradita. Sarah infatti ha iniziato ad assaggiare i vari gusti e ha affermato entusiasta: “Che buono!”. Ovviamente il video del momento ha fatto in breve il giro dei social e non sono mancati i commenti divertiti degli utenti.

STO MORENDO MA LE HANNO REGALATO IL GELATO????

pic.twitter.com/nxL11oAU9l — SOS (@gateamiciani) May 21, 2024

In queste ore intanto Sarah Toscano sta anche rilasciando le sue prime interviste e nel corso di una chiacchierata con la stampa ha fatto una rivelazione inaspettata. La cantante ha infatti raccontato di stimare particolarmente Annalisa e di sognare in futuro una collaborazione con lei. In merito Sarah ha affermato: “Mi piace molto Annalisa, ha una voce straordinaria ed è sempre molto elegante. Sarebbe un onore per me collaborare con un’artista come lei”.

Che dunque il sogno della Toscano possa diventare un giorno realtà? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre farle un enorme in bocca al lupo.