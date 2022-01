Elodie rivela il vero motivo per cui è finita la sua storia con Marracash

1 Elodie rompe il silenzio

Ormai non è più un mistero il fatto che Elodie e Marracash si siano lasciati. La Di Patrizi non aveva mai parlato espressamente di quanto accaduto tra loro almeno fino ad oggi. Durante un’intervista con Grazia, riportata anche dal sito Gossip e TV, infatti, la cantante ha parlato della sua storia con il rapper. Ha dichiarato che è stata la relazione più importante della sua vita. Sembrano non esserci nemmeno delle tensioni, in quanto ha rivelato che lui “per me continua a essere famiglia“. Il loro amore non è finito, ma è semplicemente cambiato.

Lo reputa il suo compagno di giochi, colui con il quale è riuscita ad aprirsi completamente e con il quale ha condiviso una certa intimità. Non hanno, però, mai convissuto per avere entrambi la propria indipendenza. Sulla possibilità di un futuro come genitori insieme, invece, ha detto: “Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?“.

Elodie, poi, ha spiegato come si comporta all’interno di una relazione. All’inizio è a disposizione dell’altra persona, prova a risolvergli i problemi. Poi, però, spuntano le paure e le fragilità. A questo punto esce un carattere molto forte che mette a prova l’amore. Per il momento, quindi, ecco cos’ha deciso:

Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che cosa significa che sono la “tua” fidanzata, che significa che quello è il “mio” ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo.

Dopo Elodie, ecco cos’ha raccontato Marracash in passato…