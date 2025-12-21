Come emerso Elon Musk ha vinto in tribunale, ottenendo un pacchetto di 56 miliardi di dollari grazie alla decisione della Corte Suprema del Delaware.

Elon Musk vince la causa legale

È arrivata la notizia. Elon Musk ha ottenuto una vittoria importante in tribunale, che gli consentirà di ricevere un pacchetto di remunerazione pluriennale da ben 56 miliardi di dollari.

Questa cifra astronomica era stata inizialmente approvata dal consiglio di amministrazione di Tesla nel 2018, ma la decisione era stata sospesa dopo una causa intentata da Richard Tornetta, azionista della compagnia. Quest’ultimo accusava il consiglio di aver concesso un piano di compensazione “indebito” al fondatore di Tesla.

La Corte Suprema del Delaware ha però ribaltato la decisione, annullando la sentenza di primo grado e restituendo il via libera al maxi-piano di remunerazione. Il giudice Kathaleen McCormick, che a gennaio 2024 aveva annullato l’accordo, è stato contraddetto dai giudici della Corte Suprema. Hanno riconosciuto la validità del piano legato al raggiungimento di specifici obiettivi di performance per Elon Musk.

Il pacchetto di 56 miliardi di dollari prevede l’assegnazione di azioni Tesla. Queste verranno distribuite in base al raggiungimento di determinati obiettivi a lungo termine, nel corso di dieci anni. Al momento dell’approvazione del piano, il valore totale era stato stimato a questa cifra impressionante. Ma gli sviluppi tecnologici e finanziari di Tesla potrebbero far crescere ulteriormente il valore nel tempo.

Gli avvocati di Tornetta hanno dichiarato che, alla luce della decisione del tribunale, valuteranno i prossimi passi. Tuttavia, per Elon Musk e Tesla, la vittoria in tribunale rappresenta un passo decisivo verso il consolidamento del suo pacchetto remunerativo. Nonostante le critiche mosse da alcuni azionisti, il piano di Musk rimane uno dei più ambiziosi e controversi nel mondo degli affari.

Questa vittoria si aggiunge a una lunga serie di successi legali e finanziari per Elon Musk. Il ricco imprenditore continua a essere una delle figure più influenti nel panorama tecnologico e industriale mondiale.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.