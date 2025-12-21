La top 10 delle voci più cercate su Wikipedia nel 2025: da Sinner a Papa Francesco
Vi state domandando quali sono le voci più cercate su Wikipedia nel 2025? Ecco la classifica con i primi 10 posti.
Voci più cercate su Wikipedia nel 2025: Sinner comanda
Nel 2025, la famosa enciclopedia online ha registrato una serie di ricerche che riflettono i temi più discussi e rilevanti dell’anno.
Le voci più cercate su Wikipedia spaziano tra sport, religione, attualità, e anche temi più macabri.
Al comando Jannik Sinner (3.877.370 visite) è il nome che guida la classifica, con la sua carriera in continua ascesa.
Dopo una stagione straordinaria, che l’ha visto vincitore a Wimbledon e raggiungere la finale in tutti i tornei del Grande Slam, il giovane tennista italiano continua a raccogliere l’interesse di milioni di appassionati.