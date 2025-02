Spunta il video con la reazione furiosa di Ema Stokholma durante la diretta di Rai Radio 2 dopo la Top 5 di Sanremo 2025 (in cui non è presente nemmeno una donna). La speaker radiofonica per qualche istante ha abbandonato lo studio stizzita.

Sanremo 2025, l’abbandono di Ema Stokholma dopo la classifica

Mentre sui social non mancano i pettegolezzi sul Festival di Sanremo 2025, tra presunti flirt, non mancano nemmeno dei video in cui possiamo ben notare le reazioni a caldo degli artisti e non solo alla classifica finale dell’evento più atteso dell’anno.

Se c’è una cosa che sembra mettere d’accordo tutti è l’assenza di Giorgia dalla cinquina dei finalisti di Sanremo 2025. Questa situazione ha generato non poco scompiglio sia sui social che tra gli addetti ai lavori. E proprio sul web è diventata viralissima tra i fan della kermesse canora, la reazione avuta da Ema Stokholma a Rai Radio 2 nel corso della diretta.

La speaker radiofonica e Gino Castaldo, scelti per scambiare quattro chiacchiere con gli artisti di Sanremo 2025, hanno seguito con grande attenzione lo svolgersi degli eventi e proprio Ema Stokholma è parsa particolarmente stizzita dal risultato. Mentre il suo collega è rimasto spiazzato sul posto, lei ha avuto una reazione a caldo ben precisa, tanto da chiedere di spegnere il suo microfono e andare nel dietro le quinte.

“Non c’è neanche una donna in questa classifica. No, scusate… mi chiudete i microfoni, scusate! Ma le donne… le donne…. Sono molto arrabbiata, giuro. Sono a braccia conserte. Di canzoni di donne, non parliamo di donne o uomini ma le canzoni c’erano. Per fortuna le canzoni rimangono e sono di tutti”, ha spiegato molto delusa dal risultato la conduttrice del programma di Sanremo 2025.

Un risultato questo dunque che sembra indignare e non poco! C’è chi avrebbe tanto voluto vedere una classifica diversa e chi, in particolare, sarebbe stato felice di vedere Giorgia (su tutti) tra i primi cinque e probabilmente trionfare a Sanremo 2025.

Come ha giustamente detto Ema Stokholma, però, fortunatamente le canzoni permangono nel tempo. E i risultati si vedono, dato che tutte le donne presenti al Festival hanno fatto un figurone, al di là del risultato!