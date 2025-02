Secondo alcuni pettegolezzi degli ultimi giorni, sembrerebbe che tra due artisti a Sanremo 2025 ci sarebbero stati momenti di complicità nei camerini: “Si sentivano rumori strani”, sostiene qualcuno. Gossip questo che è esploso sui social network…

Sanremo 2025, il gossip su due artisti in gara

Il Festival di Sanremo 2025 a quanto pare non è solo musica… e polemiche! Tra le vie della città dei fiori, di anno in anno, si rincorrono anche i pettegolezzi, come accaduto anche in questa edizione d’altronde. Sui social, da X a TikTok, non mancano gossip di un presunto passionale che ci sarebbe stato tra due artisti della kermesse canora.

Stando a quanto si apprende infatti pare che tra due dei cantanti in gara a Sanremo 2025 pare ci siano due che si sarebbero lasciati andare a momenti intimi nei camerini del Teatro Ariston. E peraltro, pensate, il fatto si sarebbe persino verificato nel corso di una data precisa.

In base ai rumor pare che il tutto si sarebbe svolto il 12 febbraio, che tutti ben collochiamo come la seconda serata di Sanremo 2025, in cui Carlo Conti ha condiviso il palco con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Degli utenti, come fa riferimento anche il Corriere dello Sport, sostengono che ci sarebbero persino registrazioni sull’accaduto, benché non esista ancora alcuna prova effettiva di tutto ciò.

Altro dettaglio, peraltro, è che proprio in quella giornata, esattamente come la seguente, i Big in gara non si sono esibiti tutti sul palco di Sanremo 2025, ma solo alcuni di loro. Questo quindi potrebbe forse restringere il campo o, magari, potrebbe anche non significare nulla.

Fare dei nomi peraltro sarebbe ingiusto e prematuro, dato che non si sa con esattezza cosa sia accaduto davvero e tra chi oltretutto. C’è da dire poi che nessuno degli artisti in gara a Sanremo 2025 ha fatto parola di tutto questo. Che sia per confermare o smentire lo scoop. In ogni caso la faccenda sembra essere molto calda e si cercano ulteriori dettagli da parte dei fan, che vorrebbero tanto saperne di più. Il mistero si infittisce, ma resterà con molta probabilità solo un pettegolezzo tra tanti!