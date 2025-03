Durante il nuovo appuntamento con Obbligo o Verità, Ema Stokholma ha rivelato di aver avuto rapporti intimi nel dietro le quinte di Ballando con le stelle.

La rivelazione di Ema Stokholma

Il secondo appuntamento con Obbligo o Verità va in onda proprio questa sera, in contemporanea con la finale del Grande Fratello su Canale 5. Tanti gli ospiti anche in questa occasione, come per esempio Alba Perietti, Maurizio Lastrico, Eleonora Abbagnato e molti altri ancora.

Seduta al tavolo anche Ema Stokholma, la quale ha fatto una rivelazione sconvolgente sulla sua vita privata davanti a tutta Italia. Alessia Marcuzzi ha posto una domanda ben precisa: “Hai mai fatto l’amore sul luogo di lavoro?“. E la risposta della presentatrice radio è stata: “Sì, a Ballando con le stelle. In camerino si camerina… Tra una prova e l’altra“.

Durante la sua edizione si è fidanzata con Angelo Madonia (anche se alla fine si sono lasciati), quindi possiamo dedurre che l’altra persona fosse lui. Tutto il tavolo è rimasto a bocca aperta e Alba Parietti ha esclamato: “Se quei camerini potessero parlare“. Ema ha ribattuto ridendo: “Ma guarda non solo il mio“.

La Marcuzzi ha chiesto una curiosità: “Milly non sa niente? Milly sa tutto, com’è possibile“. La conversazione e le rivelazioni sono andate avanti e anche gli altri presenti a Obbligo o Verità hanno raccontato alcuni aneddoti sulla propria vita. Rocio Morales, per esempio, ha affermato: “E confesso che dopo averlo fatto lavoravo anche meglio“.