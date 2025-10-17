In studio a La Vita in Diretta Emanuel Caserio dopo aver annunciato l’addio a Il Paradiso delle Signore non ha escluso la possibilità di poter partecipare a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci era in collegamento e non è tardata ad arrivare la sua reazione…

Emanuel Caserio si candida per Ballando con le Stelle

Attualmente il cast di Ballando con le Stelle è al completo e la stagione è in corso, ma Milly Carlucci non si ferma mai e già pensa alla prossima edizione. E chissà non si possa vedere tra i partecipanti anche Emanuel Caserio.

LEGGI ANCHE: Fiorello annuncia il ritorno in TV e la nuova stagione con La pennicanza

Il talentuoso attore, noto per il ruolo di Salvatore Amato ne Il Paradiso delle Signore, ieri è intervenuto a La Vita in Diretta per parlare dell’addio del suo personaggio alla fortunata serie di Rai 1.

Una scelta che, come vedremo, ha le sue motivazioni. In ogni caso Alberto Matano ha stuzzicato l’attore candidandolo come possibile protagonista di Ballando con le Stelle, prima di lanciare il collegamento con Milly Carlucci.

L’attore si è lasciato sfuggire una risata. Poco dopo il conduttore ha ribadito: “Senti Milly qui c’è Emanuel Caserio che ha appena lasciato Il Paradiso delle Signore. Magari il prossimo anno potrebbe essere un talento di Ballando”.

La presentatrice ha affermato che sarebbe una bellissima cosa se si concretizzasse. Emanuel Caserio ha scherzato sostenendo di essere bravissimo a ballare la bachata. “Onorata della candidatura”, ha dichiarato Milly Carlucci, mentre l’attore ha continuato a sorridere.

C’è da dire che non è la prima volta che Emanuel Caserio ha ammesso che non gli dispiacerebbe scendere in pista nel dance show di Rai 1. E visto che ora ha detto addio all’amata serie televisiva, chissà che nel suo futuro oltre ad altri progetti non possa esserci proprio Ballando con le Stelle!

I motivi dell’addio a Il Paradiso delle Signore

Sempre nel corso del suo intervento, come dicevamo, Emanuel Caserio ha anche parlato del suo addio a Il Paradiso delle Signore. L’attore ha commentato il suo addio alla serie:

“Dopo otto lunghi meravigliosi anni, mi sono fatto un piantarello per questo addio. La cosa meravigliosa è che gli sceneggiatori hanno colto quello che pensavo anche io, in quella scena io e Salvatore eravamo intrecciati, era un grande misto, eravamo tutti una cosa sola.

È stato un saluto sia da parte di Salvatore che di Emanuel. Devo ancora capire il motivo di questo addio, anche i miei genitori mi chiedono perché ho lasciato un progetto così solido in un’epoca di incertezze. Sentivo che come in una storia d’amore mancava il brivido verso la fine e poi è arrivata la scelta”.

Vedremo però se si tratterà di un addio definitivo o se Emanuel Caserio magari in futuro ritornerà nelle vesti di Salvatore Amato.