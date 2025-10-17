Jonas confida a Giulia che voleva provarci, lei lo smonta ridendogli in faccia… e lui non la prende bene
Nella Casa Jonas confessa a Giulia che voleva provarci con lei e lei gli ride in faccia
Nella Casa del GF, Jonas Pepe ha confessato a Giulia Soponariu di aver voluto inizialmente provarci con lei, ma di aver cambiato idea. Giulia, sorpresa dalla sua convinzione, è scoppiata a ridere e lui non sembra averla presa affatto bene…
La confessione di Jonas Pepe a Giulia
Non solo la notizia dell’uscita momentanea di Francesca dalla Casa del Grande Fratello. Jonas Pepe continua a far parlare di sé. Dopo essere finito nel mirino del web per alcune dichiarazioni controverse durante una chiacchierata, ora è successo dell’altro. Questa volta il modello ha tentato un chiarimento con Giulia Soponariu, che si è trasformato in un momento piuttosto imbarazzante tra i due.
Durante una conversazione in giardino Jonas Pepe ha confidato: “Inizialmente pensavo di provarci, poi ho fatto due riflessioni e ho pensato che qua all’interno di questa Casa non è il momento (…) secondo te perché giocavo così con te?”.
Con tono serio, ha voluto chiarire che le attenzioni rivolte a Giulia avevano un senso ben preciso e che non si trattava solo di semplice amicizia. “È ovvio che volevo provarci con te… se un maschio gioca con te è per provarci, la maggior parte delle volte.”, ha detto sicuro.
Ma quello che Jonas Pepe non si aspettava era la reazione di Giulia Soponariu, che, senza trattenersi, è scoppiata a ridere. Una risata che ha colto tutti di sorpresa, lasciando il gieffino spiazzato.
Giulia che gli ride in faccia #grandefratello pic.twitter.com/HAjwqzd9R8— (@restachilll) October 16, 2025
Giulia dalla sua ha risposto spiegando che, per lei, il loro rapporto è sempre stato amichevole: “Io ho pensato il contrario, ho pensato che da parte tua ci fosse qualcosa di più. Quando mi chiedevi ‘mi fai i grattini?’ io me ne andavo proprio per non farti pensare altro.”
#grandefratellopic.twitter.com/UDznANLsmT— Amanda_2.0 (@Ami201918) October 16, 2025
“Secondo me, l’unica roba che a te ti fotte è che hai un ego troppo alto.”— (@sonoinfastidita) October 16, 2025
servito! pic.twitter.com/HXtcBWcXsJ
Lo sfogo di Jonas
Chiuso il discorso con Giulia, Jonas Pepe non è rimasto a guardare e ha sentito la necessità di doverne parlare con qualcuno.
Per questo una volta finito il confronto, Jonas si è sfogato con il suo compagno d’avventura Domenico D’Alterio. Dal suo tono di voce il giovane attore romano è apparso deluso e amareggiato.
Nonostante ciò ha attirato delle nuove critiche online per alcune considerazioni sui rapporti uomo-donna che molti hanno trovato generalizzanti.
"ma quanto può esse stronza na donna, a stronza me ce hai fatto crede e se me piaceva davvero? "— (@restachilll) October 17, 2025
Non sta bene qualcuno lo porti fuori da quella casa #grandefratello
pic.twitter.com/Kesm7Wh2Wd
Ancora una volta, Jonas Pepe divide il pubblico che si domanda quanto sia sincero o stratega nel suo modo di essere.