Nella Casa Jonas confessa a Giulia che voleva provarci con lei e lei gli ride in faccia

Nella Casa del GF, Jonas Pepe ha confessato a Giulia Soponariu di aver voluto inizialmente provarci con lei, ma di aver cambiato idea. Giulia, sorpresa dalla sua convinzione, è scoppiata a ridere e lui non sembra averla presa affatto bene…

La confessione di Jonas Pepe a Giulia

Non solo la notizia dell’uscita momentanea di Francesca dalla Casa del Grande Fratello. Jonas Pepe continua a far parlare di sé. Dopo essere finito nel mirino del web per alcune dichiarazioni controverse durante una chiacchierata, ora è successo dell’altro. Questa volta il modello ha tentato un chiarimento con Giulia Soponariu, che si è trasformato in un momento piuttosto imbarazzante tra i due.

Durante una conversazione in giardino Jonas Pepe ha confidato: “Inizialmente pensavo di provarci, poi ho fatto due riflessioni e ho pensato che qua all’interno di questa Casa non è il momento (…) secondo te perché giocavo così con te?”.

Con tono serio, ha voluto chiarire che le attenzioni rivolte a Giulia avevano un senso ben preciso e che non si trattava solo di semplice amicizia. “È ovvio che volevo provarci con te… se un maschio gioca con te è per provarci, la maggior parte delle volte.”, ha detto sicuro.

Ma quello che Jonas Pepe non si aspettava era la reazione di Giulia Soponariu, che, senza trattenersi, è scoppiata a ridere. Una risata che ha colto tutti di sorpresa, lasciando il gieffino spiazzato.

Giulia dalla sua ha risposto spiegando che, per lei, il loro rapporto è sempre stato amichevole: “Io ho pensato il contrario, ho pensato che da parte tua ci fosse qualcosa di più. Quando mi chiedevi ‘mi fai i grattini?’ io me ne andavo proprio per non farti pensare altro.”

“Secondo me, l’unica roba che a te ti fotte è che hai un ego troppo alto.”



servito! pic.twitter.com/HXtcBWcXsJ — (@sonoinfastidita) October 16, 2025

Lo sfogo di Jonas

Chiuso il discorso con Giulia, Jonas Pepe non è rimasto a guardare e ha sentito la necessità di doverne parlare con qualcuno.

Per questo una volta finito il confronto, Jonas si è sfogato con il suo compagno d’avventura Domenico D’Alterio. Dal suo tono di voce il giovane attore romano è apparso deluso e amareggiato.

Nonostante ciò ha attirato delle nuove critiche online per alcune considerazioni sui rapporti uomo-donna che molti hanno trovato generalizzanti.

"ma quanto può esse stronza na donna, a stronza me ce hai fatto crede e se me piaceva davvero? "

Non sta bene qualcuno lo porti fuori da quella casa #grandefratello

pic.twitter.com/Kesm7Wh2Wd — (@restachilll) October 17, 2025

Ancora una volta, Jonas Pepe divide il pubblico che si domanda quanto sia sincero o stratega nel suo modo di essere.