Sapete chi cura gli outfit di Holden durante il Serale? Non immaginerete mai di chi si tratta

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

Rispetto agli anni precedenti, dove tutti indossavano una divisa, ad Amici 23 (così come nelle più recenti edizioni) gli allievi vestono outfit sempre impeccabili e all’ultimo grido. Ma sapete chi cura quello di Holden? A svelarlo è stato lui stesso!

Chi cura gli outfit di Holden ad Amici 23

Tra una sfida e un’altra durante la sesta puntata del Serale di Amici 23 non mancano di certo le curiosità sugli allievi della scuola. Una di queste arriva direttamente dalle anticipazioni gentilmente concesse da Amici News e SuperGuida TV.

Molti di voi si saranno di certo chiesti chi cura gli outfit degli allievi della scuola di Amici 23. Certo, ci sono costumisti e addetti ai lavori, ma è pur vero che gli stessi concorrenti ricevono comunque dei consigli su cosa potrebbe o meno essere più nelle loro corde. Ebbene stasera potrebbe essere arrivata una risposta, almeno per uno di loro. Facciamo riferimento a Holden. Il cantante infatti ha svelato chi si occupa del suo look.

Stando a quanto emerso da un’indiscrezione delle fonti sopra menzionate, Holden ha risposto alla curiosità di una ragazza del pubblico. Quest’ultima avrebbe rivolto dei complimenti al cantante di Amici 23 per l’outfit scelto in vista della puntata di stasera.

Dopo aver ringraziato, come riferito dal rumor, il cantante di Amici 23 ha fatto sapere che il merito è di una sua compagna di classe della scuola. Pare infatti che a occuparsi dei suoi look sia Martina, allieva di Anna Pettinelli. Evidentemente la cantante oltre a svolgere le lezioni e prepararsi in vista delle puntate, trova anche il tempo per occuparsi degli outfit dei suoi compagni e in particolare di Holden!

E voi conoscevate questa curiosità su Holden e gli allievi di Amici 23?