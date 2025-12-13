Il principe Emanuele Filiberto, appare sereno e impeccabile dopo la rottura con la modella Adriana Abascal: al Circolo dell’Unione Interalleata si mostra circondato dalla famiglia e accolto da oltre 120 ospiti

Prima apparizione pubblica da single per Emanuele Filiberto di Savoia, che ha scelto una cornice di grande prestigio per il suo debutto ufficiale da single: il Gala degli Ordini Dinastici della Reale Casa Savoia, ospitato nello storico Circolo dell’Unione Interalleata.

Il principe è arrivato con eleganza e naturalezza, attirando subito l’attenzione dei presenti. Al suo fianco, le figure più care della famiglia: la zia principessa Maria Pia di Savoia e la cugina principessa Elena di Jugoslavia, accompagnata dal marito Stanislas Fougeron. Un’immagine compatta e raffinata che ha trasmesso continuità, unità e discrezione.

Prima di salutare personalmente i circa 120 ospiti invitati all’evento, Emanuele Filiberto si è concesso qualche istante ai presenti, catturando l’atmosfera solenne della serata con un atteggiamento cordiale e rilassato. Nessun clamore, nessuna dichiarazione: solo la presenza misurata di un principe che torna sotto i riflettori con stile.

Questa apparizione segna simbolicamente un nuovo capitolo per Emanuele Filiberto di Savoia, che affronta la sua vita privata lontano dai riflettori indiscreti, lasciando parlare i gesti e il portamento.