L’attore rompe il silenzio e stronca i rumor: tra lui ed Emrata solo amicizia. Intanto la modella cammina mano nella mano con un altro uomo. E non è uno qualunque…

Per settimane i social e i tabloid hanno trattenuto il fiato: Emily Ratajkowski e Austin Butler erano davvero la nuova coppia segreta di Hollywood? Bastavano una cena a New York, uno scatto rubato all’after-party di Caught Stealing e qualche indiscrezione arrivata da Deux Moi per far impazzire fan e paparazzi. Il quadro sembrava perfetto: due icone pop, belli, giovani e misteriosi. Troppo irresistibile per non fantasticarci sopra.

Eppure, il castello di supposizioni si è sgretolato nel giro di una frase. Butler, intervistato da Vanity Fair, ha spento l’entusiasmo del gossip:

«La verità è che ho molti amici. Siamo amici, abbiamo cenato insieme, e siamo amici».

Un messaggio chiarissimo, quasi esasperato. L’attore, considerato uno degli “internet boyfriend” più amati, ha colto l’occasione per criticare l’ossessione mediatica sulle sue frequentazioni: «Dovrei vivere una vita limitata per paura di ciò che potrebbero dire gli altri?».

Tradotto: basta pettegolezzi, vuole respirare.

Mentre Butler fa pace con la sua vita sentimentale – al momento ufficialmente single, dopo la fine della relazione con Kaia Gerber – il cuore di Emily sembra invece battere altrove. E non è un “altrove” qualsiasi.

Le immagini diffuse dal Daily Mail lo hanno rivelato senza possibilità di interpretazioni: la modella passeggia per Manhattan mano nella mano con il regista francese Romain Gavras. Sorrisi, complicità, un’intesa che parla da sola. Una scena perfetta per il cinema, e invece tutta reale. Dopo la fine del matrimonio con Sebastian Bear-McClard e una serie di frequentazioni chiacchierate, Emrata sembra aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale proprio al fianco dell’ex compagno di una popstar internazionale.

Addio quindi al presunto flirt Ratajkowski–Butler: questa storia rimarrà solo un sogno di tabloid. E Hollywood ha già una nuova coppia da osservare, commentare e – ovviamente – idealizzare.