Poco fa Emma Marrone ha fatto commuovere il web. La cantante ha infatti condiviso una foto della sua collega e amica Alessandra Amoroso mentre stringe teneramente tra le braccia sua figlia Penny.

Lo scatto condiviso da Emma fa il giro del web

In queste settimane Emma è ufficialmente tornata sulle scene musicali. Di recente infatti la cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, Brutta Storia, che anticipa ufficialmente il suo prossimo progetto discografico, in uscita nei mesi a venire. Ma le sorprese per i fan non sono finite qui. La Marrone ha infatti annunciato anche il ritorno live, con due concerti evento che si terranno negli Ippodromi di Milano e Roma nel corso dell’estate 2026. I biglietti per questi show stanno già andando a ruba e senza dubbio l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi saprà come stupire il suo pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Proprio la voce di Apnea ha pubblicato sui suoi profili social una foto che ha commosso tutti gli utenti. Nello scatto in questione notiamo infatti la collega e amica Alessandra Amoroso mentre stringe tra le braccia sua figlia Penny, venuta al mondo lo scorso settembre. La cantante ha poi aggiunto: “La pezza + la pezzettina di cuore”.

La foto condivisa da Emma ha naturalmente emozionato il web e in questi minuti sta già facendo il giro dei social. Nel mentre la Marrone continua a lavorare al suo prossimo album di inediti, che è già attesissimo da tutti i fan. Attualmente però non è ancora chiaro quando il disco vedrà la luce, ma di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.

