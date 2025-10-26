Durante la puntata di Amici 25, Emma Marrone ha mandato un saluto affettuoso ad Alessandra Amoroso dopo l’esibizione di Riccardo. Un momento dolce e inatteso che ha inevitabilmente attirato l’attenzione da parte del pubblico.

Emma Marrone saluta Alessandra Amoroso in diretta

Puntata piena di emozioni quella di Amici 25, dove Emma Marrone, ospite e giudice speciale, ha sorpreso tutti con un gesto dolcissimo: un saluto in diretta all’amica e collega Alessandra Amoroso, diventata di recente mamma della piccola Penelope Maria.

La cantante oggi era presente in studio per giudicare la sfida di canto tra gli allievi e presentare il suo nuovo singolo Brutta storia. Durante l’esibizione di Riccardo, che ha interpretato La mia storia con te (proprio di Alessandra Amoroso), l’atmosfera si è fatta carica di emozione.

Il giovane allievo ha dedicato la performance allo zio scomparso, ricevendo complimenti da Emma Marrone: “Hai messo il cuore, ho sentito la tua anima. Si percepisce quanto sentissi questa canzone.”

Subito dopo, sorridendo verso le telecamere, Emma Marrone ha aggiunto: “Un bacio grande ad Alessandra!”, scatenando l’applauso del pubblico presente. Un momento breve ma autentico, che ha ricordato il forte legame tra le due artiste, entrambe nate proprio nella scuola di Amici.

emma che saluta alessandra + bacino di maria io per queste tre mi strappo il cuore saranno sempre le figlie con la loro mamma famosa #Amici25 pic.twitter.com/PPb2Qpc3a2 — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) October 26, 2025

Il gesto deriva non solo dal bellissimo rapporto che hanno le due cantanti, ma anche dal bel momento che sta vivendo la Amoroso, diventata di recente mamma di Penelope Maria.

Un saluto che ha fatto impazzire i fan sui social, dove in pochi minuti il video è diventato virale, raccogliendo migliaia di commenti di affetto e nostalgia per le due artiste oggi tra le più apprezzate della musica italiana. Si è trattato di un bel gesto da parte di Emma verso Alessandra Amoroso.

