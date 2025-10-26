Questo pomeriggio ad Amici 25 durante la sfida di canto Riccardo ha emozionato tutti dedicando La mia storia con te di Alessandra Amoroso allo zio scomparso. Un momento che ha toccato tutti i presenti in studio e il pubblico a casa.

Riccardo commuove ad Amici 25

Grande emozione nello studio di Amici 25, dove Riccardo ha regalato un momento toccante con la sua interpretazione di La mia storia con te, celebre brano di Alessandra Amoroso. L’allievo ha scelto di dedicare la canzone allo zio scomparso, lasciando il pubblico e i professori visibilmente commossi.

L’esibizione, intensa e sentita, ha colpito soprattutto Anna Pettinelli, che inizialmente aveva assegnato un 5 ma, dopo aver riflettuto, ha deciso di alzare il voto a 6: “Mi sei piaciuto, ho visto dei miglioramenti. Sei cresciuto, e si sente che ci hai messo il cuore.”

A quel punto Rudy Zerbi è intervenuto con ironia, dicendo che la collega di Amici 25 avrebbe cambiato idea solo perché “smossa dall’applauso del pubblico”. La scena ha strappato un sorriso, ma l’atmosfera è rimasta comunque carica di emozione per il gesto di Riccardo.

La dedica di Riccardo

L’intervento più sentito è arrivato da Emma Marrone, giudice di questa sfida di canto. L’ex allieva della scuola (nonché vincitrice e oggi cantante di successo) ha ci ha tenuto a sottolineare la sincerità della performance portata in studio da Riccardo:

“Finalmente ho sentito un po’ di personalità. Ci hai messo il cuore, ho sentito la tua anima. Si capiva che questa canzone per te significava tantissimo.”

Riccardo di Amici 25 molto emozionato ha ringraziato per queste parole: “È stato un po’ un mix di emozioni, magari lo dico dopo. L’ho cantata per mio zio perché è venuto a mancare… Mia zia sapeva che l’avrei cantata per lui”.

Poi ci ha tenuto particolarmente a spiegare che era una dedica per zio scomparso, una figura fondamentale della sua vita. Il pubblico ha reagito con un lungo applauso, trasformando la performance in uno dei momenti più commoventi della puntata di oggi.

