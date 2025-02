Emma Marrone si trovava tra il pubblico dello spettacolo che Stefano De Martino sta portando in giro per l’Italia a teatro. Ieri sera ha scritto una dolce dedica al conduttore sui social. Ecco la foto.

La dedica di Emma Marrone a De Martino

Quella tra Stefano De Martino ed Emma Marrone è stata una storia d’amore abbastanza lunga, infatti la relazione è durata qualche anno. I due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi e sono stati insieme dal 2009 fino al 2012. Purtroppo, però, alla fine qualcosa si è rotto e nello stesso anno della separazione il ballerino si è fidanzato con Belen Rodriguez.

Per un po’ di tempo, come succede sempre quando una storia si interrompe, i due non si sono più fatti vedere insieme e sembrava che non ci fosse più spazio per un riavvicinamento in amicizia. Eppure le cose sembrano essere cambiate, infatti nel corso degli ultimi anni qualche volta si sono fatti vedere insieme.

Oggi, per fare un esempio, Stefano De Martino è in tour per l’Italia con il suo spettacolo teatrale dal titolo “Meglio Stasera” e nelle date del 7 e 8 febbraio ha fatto sold out al Brancaccio di Roma. Tra il pubblico, a sorpresa, si è presentata proprio Emma Marrone e lo provano le Stories Instagram che ha pubblicato in quelle ore.

Qui sopra possiamo vedere uno screenshot di quello che probabilmente è un video mentre il conduttore sta parlando. In alto leggiamo la seguente dedica: “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step“. La cantante ha poi aggiunto l’emoji di un cuore facendo impazzire tutti i fan sul web. “Non ero pronta, aiuto”, esclama qualcuno su Twitter vedendo le immagini.