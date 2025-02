Dopo la scelta a Uomini e Donne e la possibilità sempre aperta di Temptation Island sullo sfondo, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati accostati al nuovo programma di Ilary Blasi, The Couple. Ecco l’indiscrezione di queste ore.

Martina e Ciro a The Couple?

Non solo Battiti Live! Ilary Blasi è pronta a tornare su Canale 5 con un nuovo reality show. Ora è ufficiale. Si tratta di The Couple. Come rivelato dal comunicato si tratta di un programma fatto di competizioni, relazioni, emozioni e colpi di scena. Ci saranno personaggi noti e non, coppie, ma anche amici, parenti, colleghi o storici antagonisti. Questi saranno costretti a una convivenza forzata e non mancheranno imprevisti e strategie per arrivare al montepremi finale.

A tal proposito si è parlato anche di chi potrebbe partecipare al nuovo programma di Ilary Blasi. Al momento è ancora prematuro dirlo, ma secondo quando ripreso da un rumor riportato da LorenzoPugnaloni.it potrebbero esserci presto delle sorprese. Dall’indiscrezione diffusa sembrerebbe che a The Couple potrebbero arrivare Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, neo coppia uscita recentemente da Uomini e Donne.

Se così fosse potrebbe trattarsi di un’esperienza che permetterebbe alla coppia di consolidare il loro amore. In ogni caso darebbe modo anche di restare al centro delle dinamiche televisive e tenere i riflettori così puntati su di loro.

Peraltro non solo The Couple. Questo perché Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati accostati anche a Temptation Island, ma la produzione al momento ha preferito non sbilanciarsi troppo su questo. Certo è che se così fosse per Martina potrebbe trattarsi di un bis dopo aver già partecipato nella scorsa edizione con l’ex Raul Dumitras.

Al momento i protagonisti di The Couple non li conosciamo e quelle emerse in queste ore sono solo voci di corridoio. Attendiamo conferme ufficiali.