Emma Marrone parla della morte del padre rivelandone la causa (VIDEO)

1 La causa della morte del padre di Emma Marrone

Due giorni fa è arrivata la notizia della morte del padre di Emma Marrone. Tutti sono rimasti sconvolti, considerando anche la giovane età dell’uomo: 66 anni. I fan hanno subito dimostrato la loro vicinanza nei confronti della cantante e sono arrivati messaggi di supporto da parte di tanti artisti e colleghi come l’amica di sempre Alessandra Amoroso ed Elisa. Ma anche degli ex fidanzati famosi Stefano De Martino e Marco Bocci.

Come detto, la notizia ha davvero scioccato tutti, una morte inaspettata da parte del pubblico. E per questi due giorni si è parlato appunto di morte improvvisa, senza capire quali fossero state le cause. Così, in maniera davvero inopportuna e irrispettosa, ci sono stati purtroppo sul web utenti che hanno fatto illazioni dando la colpa al vaccino anti-covid. Un’uscita, quella di queste persone, che preferiamo non commentare.

Oggi Emma Marrone, proprio anche per zittire queste illazioni squallide, ha caricato sul suo profilo Instagram un reel in cui ha ringraziato da parte sua e della famiglia tutte le persone che hanno dimostrato affetto e vicinanza in questi giorni. E ha scelto di raccontare anche i motivi della morte del padre. L’uomo infatti non era in perfetta salute, ma lottava da alcuni mesi con una bruttissima malattia.

“Ciao a tutti, ci tenevo a ringraziarvi da parte mia e di tutta la mia intera famiglia per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi. Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà da ottobre stava combattendo contro la leucemia”.

Nel suo discorso Emma ha quindi ringraziato tutta l’equipe medica dell’ospedale che ha seguito suo padre in quasi un anno di malattia, supportandoli in tutti i momenti difficili. La cantante ha quindi colto l’occasione, dato che in molti le chiedono cosa possono fare per aiutarla, per lanciare un messaggio. Ha infatti invitato tutti a visitare il sito di Admo per informarsi su come diventare donatori di midollo. Ecco il video messaggio completo di Emma Marrone:

