In queste ore Emma Marrone ha realizzato una perfetta cover di Balorda nostalgia di Olly, brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

La cover di Emma Marrone

Come in molti senza dubbio sapranno, da tempo c’è una profonda amicizia che lega Emma Marrone e Olly. I due artisti infatti solo lo scorso giugno avevano collaborato al brano Ho voglia di te, che ha scalato le classifiche. In questi giorni dunque la cantante salentina ha fatto più volte il tifo per il suo collega, che come è noto è stato tra i protagonisti del 75esimo Festival di Sanremo. Con la sua Balorda nostalgia Olly ha convinto a pieno il pubblico, arrivando così a vincere la kermesse musicale.

In queste ore dunque il giovane artista si sta godendo questo momento bellissimo, prima di tornare a concentrarsi suoi suoi impegni. Diversi Big della musica italiana nel mentre stanno inviando il loro affetto e il loro sostegno al cantante, che a maggio potrebbe rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio Emma Marrone infatti ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video in cui la vediamo eseguire una perfetta cover di Balorda nostalgia di Olly con tanto di chitarra. La performance dell’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi naturalmente non è passata inosservata e in breve è diventata virale sui social. Emma ha dunque voluto omaggiare a suo modo il suo collega e amico, riuscendoci alla perfezione.

Olly nel mentre in primavera tornerà ufficialmente a esibirsi in tour in giro per l’Italia, con una serie di date (già tutte sold out) nei principali club del nostro paese. In seguito in autunno il cantante arriverà anche nei palasport, per dei live che si preannunciano ricchi di sorprese.