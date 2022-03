1 La confessione di Emma Marrone

Sono passati esattamente 12 anni da quando Emma Marrone ha vinto la nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento la cantante salentina ne ha fatta di strada e a oggi è una delle artiste italiane più amate e seguite di sempre. Nel corso della sua carriera Emma ha raggiunto importanti traguardi, e solo negli ultimi anni ha deciso di rimettersi in gioco, iniziando anche a recitare e non solo. La Marrone infatti è stata anche giudice delle ultime due edizioni di X Factor, mostrando grandi capacità e versatilità. Solo qualche ora fa la cantante ha festeggiato il 12esimo anniversario dalla vittoria ad Amici, e sui social ha così affermato:

“Facciamo l’amore da 12 anni. Grazie alle canzoni, grazie alle parole, grazie a voi.. per sempre. Grazie a Maria”.

Nel mentre questi sono settimane importanti per Emma Marrone. Solo due mesi fa infatti l’artista ha partecipato al Festival di Sanremo con Ogni volta è così, che ha conquistato il pubblico. Per di più al momento la cantante salentina sta lavorando al suo nuovo album di inediti, che dovrebbe vedere la luce entro fine anno. Intanto in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Sui social infatti Emma ha svelato di aver rubato le scarpe che Maria De Filippi indossava proprio la sera della finale di Amici 9, quando vinse il talent show, e non solo! Ecco il post della Marrone:

L’accaduto naturalmente non è passato inosservato e sta già facendo discutere il web. I fan nel mentre continuano ad attendere news in merito al nuovo progetto musicale di Emma, che arriveranno nelle prossime settimane. Come se non bastasse la Marrone tornerà anche sul grande schermo, col film Il Ritorno. Proprio in merito andiamo a vedere cosa svela la cantante.