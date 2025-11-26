Gran belle notizie per i fan di Marco Mengoni! Il live di Parigi dell’amato cantante sarà visibile in diretta mondiale su Amazon Music il 3 dicembre.

Marco Mangoni porta il suo live su Amazon Music!

Tutte le emozioni, le note del soul e l’intensità unica di Marco Mengoni sono pronte a conquistarti, ancora una volta con un evento SPECIALE. Il 3 dicembre, Amazon Music offre a tutti i fan un’occasione unica: il concerto esclusivo in diretta streaming dal cuore di Parigi. Il pluripremiato cantante italiano, ormai conosciuto e amato in tutto il mondo, trasmetterà il suo live speciale sul canale Amazon Music Italia su Twitch e su Prime Video, a partire dalle ore 21:00.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026? No grazie! Il Festival dei “presunti” rifiuti eccellenti…

L’evento si inserisce all’interno del tour europeo di Marco Mengoni. Sarà una serata indimenticabile, dove il cantante interpreterà, tra le altre, il suo nuovo singolo “Coming Home (Amazon Music Original)”, uscito in esclusiva su Amazon Music il 7 novembre. Questa canzone, che racconta il ritorno a casa durante le festività, si inserisce perfettamente nell’atmosfera natalizia, con una melodia che miscela il soul degli anni ’70 con una sensibilità contemporanea.

Il concerto di Mengoni a Parigi

Oltre a “Coming Home”, i fan potranno ascoltare i più grandi successi di Mengoni, in una serata che promette di essere piena di emozioni e musica capace di unire il pubblico, di Parigi.. e non solo. Il livestream sarà un’opportunità unica di vivere in tempo reale il talento di Marco Mengoni, che continua a conquistare il cuore dei fan di tutto il mondo.

Per celebrare il lancio del nuovo brano, Amazon Music offre anche un vinile in edizione limitata di “Coming Home” e una collezione esclusiva di merchandising, che include t-shirt e felpe, acquistabili su Amazon.it. In più, il singolo è disponibile in diverse playlist natalizie, rendendo il momento ancora più speciale.

LEGGI ANCHE: Emma posta una tenera foto di Alessandra Amoroso e la figlia Penny

Quindi il 3 dicembre non prendete impegni. Sarà una serata imperdibile per tutti i fan di Marco Mengoni. Non fatevi sfuggire questa occasione di vivere un live straordinario in diretta mondiale, esclusivamente su Amazon Music e Prime Video.

CREDITI FOTO Amazon Music / Prime Video

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X