Il panorama musicale italiano si arricchisce di una sinergia inaspettata quanto potente. Emma e Rkomi hanno ufficializzato il lancio di Vacci Piano, il loro primo brano insieme in uscita venerdì 13 marzo. Non si tratta di una semplice operazione discografica ma dell’incontro tra due personalità artistiche viscerali che hanno fatto dell’autenticità il proprio marchio di fabbrica. La traccia si preannuncia come una ballad carica di tensione emotiva capace di scavare nei sentimenti più profondi.

Il significato di Vacci piano e la produzione artistica

Al centro del brano troviamo il racconto vivido della fine di una relazione tossica. Il testo esplora quella rabbia necessaria per voltare pagina e il dolore che accompagna la decisione di chiudere un amore ormai logoro. Prodotto da Juli e Francesco Katoo Catitti, il pezzo vanta firme d’eccezione nella scrittura come quelle di Tredici Pietro e degli stessi protagonisti. La sensibilità di Emma si fonde con lo stile inconfondibile di Rkomi creando un equilibrio perfetto tra melodia e graffio urbano che punta dritto alle vette delle classifiche.

Il tour estivo 2026 e i grandi eventi negli ippodromi

L’uscita di questa collaborazione segna un passo fondamentale nella nuova stagione artistica della cantante. Oltre al successo radiofonico, la musica di Emma si sposterà presto sui palchi di tutta la penisola. I fan attendono con ansia i due concerti evento programmati per il 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle a Roma e il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Queste date rappresentano il cuore di un lungo tour estivo che toccherà le principali rassegne musicali da Brescia a Palermo passando per Napoli e Genova.

Date e biglietti per Emma Live Tour 2026

La vendita dei biglietti per assistere agli show estivi è già attiva sui circuiti ufficiali come TicketOne. Il calendario è fitto e prevede tappe in location suggestive come l’Anima Festival di Cervere e il Dream Pop Fest di Palermo che risulta già esaurito. Con una scaletta che alternerà i grandi classici della sua carriera ai nuovi successi, l’artista promette un’estate all’insegna dell’energia pura confermandosi una delle performer più amate e solide del circuito live nazionale.

