Probabilmente in tanti si saranno domandati chi è la ballerina bionda di Elodie. In questo articolo conosciamo meglio chi è Franceska Nuredini, la sua età, la vita privata, la carriera e dove seguirla su Instagram e social vari.

Chi è Franceska Nuredini

Nome e Cognome: Franceska Nuredini

Data di nascita: 20 aprile 2003

Luogo di nascita: Subiaco

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Ariete

Professione: ballerina e modella

Profilo Instagram: @nuredinifranceska

Profilo Threads: @nuredinifranceska

Profilo TikTok: @franceskanuredini

Franceska Nuredini età, altezza e biografia

Della biografia cosa sappiamo? Quali sono le origini di Franceska Nuredini e la sua data di nascita? Partiamo per ordine.

Nata il 20 aprile 2003 a Subiaco in provincia di Roma, Franceska è cresciuta a Genova anche se oggi vive a Milano. La sua età è di 22 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Come si legge dalla biografia di Instagram ha origini albanesi.

Altezza e peso invece non sono informazioni al momento reperibili.

Fin da piccola e prima di diventare ballerina di Elodie, Franceska Nuredini ha coltivato la passione per la danza, che l’hanno portata oggi a essere una delle ballerine più apprezzate, nonostante la giovane età.

Vita privata

In quanto alla vita privata di Franceska Nuredini sappiamo che dovrebbe avere un fratello di 18 anni di nome Joi. Il ragazzo, classe 2007, gioca nel ruolo di attaccante nel Genoa e ha esordito in Serie A proprio nella stagione 2025/2026.

Sempre sbirciando dai social, abbiamo visto anche che ha un nipotino a cui è profondamente legata.

Per quel che riguarda invece la vita sentimentale di Franceska Nuredini ha o no un fidanzato? In passato, come mostrato da alcune immagini sui social, è stata legata a Ayoub, anche lui ballerino, coreografo e produttore.

Oggi invece Franceska Nuredini è fidanzata? Il suo nome negli ultimi tempi sui social, complice anche il tour che l’ha vista protagonista, è sempre molto chiacchierato. Nel momento poi in cui è balzata fuori la presunta rottura di Andrea Iannone ed Elodie, ecco che il nome della ballerina è stato accostato all’artista romana.

Insieme le due hanno trascorso diversi momenti alla fine del tour 2025 e del concerto di Capodanno a Napoli. Oggi Elodie e Franceska sono una costante nella vita l’una dell’altra e non hanno mai nascosto il bene e affetto che le unisce. A testimoniarlo anche i bellissimi scatti della vacanza in Thailandia, diventati virali in rete.

Il rapporto tra Franceska ed Elodie sta facendo sognare molti utenti, come ripreso da alcune delle immagini riportate dal settimanale Chi.

Dove seguire Franceska Nuredini: Instagram e social

Sui social network Franceska Nuredini è molto presente. Oltre ad avere un account Facebook, la ballerina è presente su Instagram, ma anche su Threads e TikTok. In tutti i social citati cerca di essere attiva, pubblicando immagini che riguardano il suo lavoro e della sua vita.

Proprio sui social è nei mesi dedicati al tour di Elodie sono diventati virali dei video e foto di Franceska Nuredini e della collega Megan Ria sul palco con la cantante.

Così come sono presenti anche tante immagini che vedono Franceska in compagnia proprio di Elodie, con la quale ha un legame splendido.

Carriera

Nonostante la giovanissima età ed essere oggi ballerina di Elodie, Franceska Nuredini ha fatto già tanto nella sua carriera sia come ballerina che come modella.

Dopo aver frequentato il Liceo Coreutico Piero Gobetti, si è dedicata ampiamente alla danza. L’abbiamo vista posare per diverse campagne importanti, tra cui una dedicata a Ferrari Style, giusto per citarne qualcuna.

Ma il curriculum di Franceska è davvero molto ampio, come potete leggere qui a seguire. Esperienze queste che hanno forgiato il suo talento e permesso oggi di essere l’apprezzata ballerina che conosciamo.

L’Anno che verrà

La prima vera apparizione di Franceska Nuredini nel piccolo schermo è nel 2019, quando ha preso parte a L’Anno che verrà, evento dedicato alla notte di San Silvestro. Programma, in quel periodo, condotto da Amadeus.

Il Cantante Mascherato

L’anno successivo, la svolta è arrivata grazie a Il Cantante Mascherato, dove ha preso parte nel ruolo di ballerina. Il programma di Milly Carlucci è stato per diverse edizioni uno dei programmi più amati di Rai 1.

Quelli che il calcio

Sempre nel 2020 anche Quelli che il calcio ha visto la presenza nel corpo di ballo di Franceska. Altra esperienza televisiva in Rai, che sicuramente le ha lasciato bei ricordi.

Enjoy

Una delle altre apparizioni di Franceska Nuredini in TV risale al 2019/2020 quando l’abbiamo vista nel programma Enjoy su Italia 1.

Michelle Impossible

In TV, a seguire, nel 2022 Franceska Nuredini l’abbiamo vista nel cast di Michelle Impossible. Si tratta della trasmissione di Canale 5, condotta dall’amata conduttrice Michelle Hunziker.

Eurovision 2022

Importantissima, tra le tante che ricordiamo, anche l’esperienza nel 2022 all’Eurovision Song Contest di Torino. Vetrina straordinaria che le ha permesso di farsi conoscere meglio nel ruolo di ballerina e mettere in pratica tutto il suo talento.

Battiti Live

Altra interessante esperienza è arrivata nel 2022, quando grazie a Battiti Live, ha potuto lavorare per MSC Crociera – Il viaggio della musica.

X Factor

Per tre stagioni di fila, dunque nel 2022, nel 2023 e nel 2024, Franceska Nuredini ha lavorato per il corpo di ballo di X Factor. Esperienza questa che le ha dato ulteriore visibilità.

Gigi D’Alessio Live Piazza del Plebiscito

Tra i progetti più recenti in cui abbiamo visto Franceska Nuredini c’è anche il live di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli.

In occasione del concerto, nel 2024, la ballerina bionda (oggi fissa nel cast di Elodie) è stata nel corpo di ballo.

Franceska Nuredini ballerina dell’Elodie Show 2025

In occasione delle date di San Siro e del Maradona, Elodie si è affidata a un ampio corpo di ballo, in cui abbiamo visto anche Franceska Nuredini (così come la velina di Striscia la Notizia Ginevra Festa).

Ma non solo, perché anche per il tour invernale la ballerina ha avuto un ruolo di primo piano nel cast della cantante, diventando oramai una presenza fissa non solo nel lavoro ma anche nella vita privata dell’artista. Un legame molto profondo che sta facendo sognare i social.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.