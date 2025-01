La serie di Endless Love quali anticipazioni ci riserva per la puntata del 13 gennaio? Ecco trama e streaming

Nuova settimana con Endless Love e nuove emozioni. Cambierà molto presto la programmazione della serie turca e non mancheranno tantissimi colpi di scena, che vi racconteremo a seguire. Qui vi riportiamo quelle che sono tutte le anticipazioni e la trama per la puntata del 13 gennaio!

Anticipazioni Endless Love 13 dicembre

Siete curiosi di sapere cosa succederà nell’episodio di Endless Love in onda il 13 gennaio? Ecco le anticipazioni:

I preparativi per il matrimonio tra Nihan e Kemal si scontrano tra le diverse culture: quella tradizionalista della madre di lui e quella più moderna della madre di lei.

La trama della dizi turca come procede? Ad avere la meglio però è Fehime, madre dello sposo anche sulla scelta della musica. Lei stessa rivendicherà questo diritto e tutte le scelte che riguardano il matrimonio. Inclusa la possibilità di Kemal di andare prendere Nihan la mattina del matrimonio.

Quando va in onda Endless Love

Ci sono delle novità? Endless Love quando va in onda? Ecco tutti gli appuntamenti di questa settimana. Facciamo sapere che la puntata del giovedì in prima serata al momento è stata eliminata, salvo cambiamenti e colpi di scena:

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì le puntate vanno in onda dalle 14:10 ;

al le puntate vanno in onda dalle ; Il sabato è in onda alle 15:30/15:45 circa, per poi lasciare spazio a Verissimo.

Ricordiamo che dal 25 gennaio la serie televisiva non andrà più in onda al sabato e sarà sostituita da Tradimento, che troveremo anche la domenica in prima serata.

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love dove si può vedere? Sia in TV e in streaming c’è questa possibilità. Da Canale 5 a Mediaset Infinity, che si tratti di sito, app o smart TV, a seconda delle vostre esigenze.

È necessario, come ricordiamo sempre, accedere o registrarsi per poter accedere sulla piattaforma.