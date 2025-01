Siamo certi che siete curiosi di conoscere le anticipazioni del 14 gennaio di Endless Love: ecco la trama della serie turca di Canale 5.

Anticipazioni Endless Love 14 gennaio

Come finisce Endless Love? In tanti probabilmente se lo staranno chiedendo. Al gran finale sembra mancare sempre meno e i telespettatori sono curiosi di scoprire quale sarà l’epilogo di questa intricata storia, che ha conquistato tutti. In attesa di sapere come andranno le cose, possiamo andare a leggere invece quali sono le anticipazioni per la puntata di martedì 14 gennaio:

Emir non si arrende e ha in mente un altro diabolico piano per porre fine al matrimonio.

Zeynep intanto prova a convincerlo in tutti i modi a dimenticare la guerra contro Kemal. Non riesce però nel suo intento.

Emir incontra Baran. I due si accordano per porre fine al matrimonio tra Kemal e Nihan ancor prima che questo possa sbocciare.

Il piano però al momento è sconosciuto. Cosa avrà in mente?

Quando va in onda Endless Love

Altre news su Endless Love? Quando va in onda? Iniziamo con il dire che la puntata in prima serata al giovedì è stata al momento rimossa e sostituita con altro. Ma potrebbero cambiare le cose ancora.

Gli appuntamenti ufficiali con la dizi turca ora sono i seguenti:

Dal lunedì al venerdì va in onda a partire dalle 14:10 , per lasciare poi spazio a Uomini e Donne.

al va in onda a partire dalle , per lasciare poi spazio a Al sabato la serie va in onda dalle 15:30/15:45 circa.

Come si vocifera a partire dal 25 gennaio lo show non andrà più in onda al sabato. Al suo posto troveremo Tradimento, che resterà fisso anche in prima serata alla domenica.

Dove vederlo in TV e streaming

TV e streaming sono i modi scelti per poter vedere Endless Love. Ma dove? Come già sappiamo la serie turca va in onda su Canale 5. Ma non solo, perché in streaming lo show si può seguire su Mediaset Infinity.

Potete farlo tramite sito, app o smart TV, in base a come voi preferite. Ovviamente dovete ricordare che serve accedere o registrarsi per poter vedere tutti i contenuti della piattaforma.