Sempre più vicino il gran finale di Endless Love. Ecco le anticipazioni e la trama completa per la puntata del 12 gennaio!

Anticipazioni Endless Love 20 gennaio

Il 20 gennaio Endless Love torna in TV con un nuovo appuntamento pomeridiano. Cosa ci riservano le anticipazioni? Leggiamole insieme:

Per prima cosa dopo la perdita del bambino da parte di Zeynep, Emir è consapevole di non avere delle alternative. Il suo piano è fallito. Così si è fatto procurare dei passaporti falsi per lui e per Zeynep e tentare la fuga.

Nel mentre Kemal scopre le intenzioni del nemico e chiede a Zeynep se è a conoscenza di qualcosa.

Lei però non ha più avuto contatti con Emir e promette a suo fratello di non tradire la sua fiducia.

Seguiteci per le altre anticipazioni di Endless Love.

Quando va in onda Endless Love

Con gennaio ci sono tantissime novità per quanto riguarda la programmazione di Canale 5. E qualcuna farà storcere il naso ai fan della dizi turca, che vorrebbero vedere tutti i giorni gli episodi con protagonisti Nihan e Kemal.

Leggiamo tutti gli appuntamenti di Endless Love. Ecco quando va in onda:

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì l’orario resta invariato dalle 14:10 ;

al l’orario resta invariato dalle ; Presenti anche le repliche su La5.

È bene ricordare invece che:

Il sabato non ci sarà più l’appuntamento pomeridiano. Al suo posto vedremo infatti Tradimento (che andrà in onda anche alla domenica sera).

non ci sarà più l’appuntamento pomeridiano. Al suo posto vedremo infatti (che andrà in onda anche alla domenica sera). Niente da fare nemmeno per l’appuntamento del giovedì sera, che è stato eliminato dalla programmazione di Canale 5.

Dove vederlo in TV e streaming

Per sapere invece dove vedere Endless Love in TV e in streaming, possiamo dirvi che oltre a Canale 5 c’è modo di utilizzare anche Mediaset Infinity. Avete modo di farlo tramite sito, app o smart TV. Necessaria è ovviamente la registrazione o accesso alla piattaforma.