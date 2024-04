Anticipazioni Endless Love 22 aprile: Kemal e Salih scoprono la verità sull’incendio della barca

NEWS

Andrea Sanna | 21 Aprile 2024

Endless Love

Riparte una nuova settimana con la serie turca del momento insieme a Terra Amara. Conosciamo le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 22 aprile: trama e streaming.

Endless Love anticipazioni 22 aprile

Ricca di colpi di scena, la serie televisiva sta appassionando il pubblico di Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni di Endless Love per questa nuova settimana? Cosa succederà nell’episodio del 22 aprile?

Ci eravamo lasciati in una situazione piuttosto particolare (QUI i dettagli) e in questa nuova messa in onda sappiamo che Tarik non vede l’ora di firmare il contratto per il nuovo negozio. Una volta arrivato all’appuntamento però l’amara sorpresa: scopre con profondo disappunto che il proprietario ha cambiato idea.

Dalle anticipazioni di Endless Love scopriamo dunque che Tarik chiede spiegazioni e contatta Emir. L’uomo però fa finta di non sapere. Il fratello di Kemal ignora che ad architettare tutto è stato proprio Emir.

Chi non è convinto da Emir è invece Onder, che vuole vedere chiaro su alcune transazioni economiche per riconsiderare il processo.

Infine su ordine di Emir, Tufan con uno stratagemma fa in modo che Kemal e Salih vengano a conoscere la verità sull’incendio della barca e vengano dunque a sapere che è stato Ozan, fratello di Nihan!

Per le prossime anticipazioni di Endless Love… continuate a seguirci!

Quando va in onda Endless Love

Endless Love quando e a che ora va in onda? La serie TV nata in Turchia va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Questi gli orari da seguire:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love

Se dovessimo soffermarci sulle puntate totali di Endless Love sappiamo quante sono? Soffermandoci sulla messa in onda turca possiamo dire che sono davvero tanti episodi.

Quante stagioni e puntate ha quindi Kara Sevda (Endless Love)? Lo show vanta due stagioni con 35 e 34 episodi. Ma dato che da noi in Italia ogni appuntamento dura appena 25/35 minuti, ci saranno certamente più puntate.

Dove vederlo in TV e streaming

Ultima cosa, ma non meno importante: dove vedere Kara Sevda (Endless Love) in streaming?

Prima cosa da fare è seguire la serie TV turca su Canale 5. Ma dovete sapere anche che tutte le puntate di Endless Love sono trasmesse (o potete recuperarle) su Mediaset Infinity. Sia su sito che sull‘app.

Mediante la piattaforma è possibile seguire in maniera dettagliata la trama di Endless Love e rivedere gli episodi. Così da scoprire anche come finisce Endless Love.

A domani con nuove anticipazioni di Endless Love!