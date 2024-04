Anticipazioni Endless Love 23 aprile: Kemal indaga su Ozan, ma Nihan teme per lui

NEWS

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Endless Love

Volete sapere cosa succede durante la puntata numero 47 di Endless Love del 23 Aprile? Ecco tutte le anticipazioni di Endless Love.

Endless Love anticipazioni 23 aprile

Cosa succede nella puntata del 23 aprile? Dalle anticipazioni di Endless Love nel nuovo appuntamento con la serie sappiamo che Kemal fa il possibile per rassicurare Nihan. Né lui né Salih hanno denunciato Ozan per l’incendio, nonostante il video.

Dalla sua Kemal insiste per sapere cosa nasconde Nihan e perché difende così tanto suo fratello e perché questo l’ha spinta a sposare Emir. Nihan non dice la verità e cambia versione e fa credere di essere convolata a nozze con l’uomo per evitare il fallimento dell’azienda familiare.

Nel mentre Onder consegna alla figlia Nihan una serie di resoconti bancari dell’azienda e la avverte sul ritorno di Emir. Nihan continua a essere preoccupata per Kemal. Vorrebbe avvertirlo dei ritorno di Emir in azienda, ma lui non sente il telefono. Così decide di andare di nascosto a casa del suo ex. Mentre si trovano a parlare, però, qualcuno bussa alla porta. Chi sarà? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Endless Love.

Quando va in onda Endless Love

A che ora va in onda Endless Love e quando? La serie televisiva di origini turche va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Ecco gli orari:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love

E le puntate totali di Endless Love quante sono? La serie turca ha una messa in onda differente rispetto alla terra d’origine, dato che ogni episodio qui in Italia ha una durata di 25/35 minuti totali. Quindi si presume ci siano parecchie puntate.

In origine però quante stagioni e puntate ha quindi Kara Sevda (Endless Love)? Per la precisione lo show ha due stagioni con 35 e 34 episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

Per ultima cosa ricordiamo, come sempre, dove vedere Kara Sevda (Endless Love) in streaming.

Conosciamo Canale 5 come fonte primaria, ma per poter vedere o rivedere tutte le puntate si può consultare anche Mediaset Infinity. A voi la scelta se su app o sito.

Grazie alla piattaforma si ha modo anche di recuperare la trama di Endless Love e guardare gli episodi, così da scoprire come finisce Endless Love.

Domani nuove anticipazioni di Endless Love!