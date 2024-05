Endless Love anticipazioni 19 maggio: Huseyin disconosce Zeynep, Kemal arriva alle mani con Tarik

NEWS

Andrea Sanna | 19 Maggio 2024

Endless Love

Nuovo appuntamento domenicale con Endless Love. Oggi 19 maggio cosa succederà? Ecco tutte le anticipazioni della serie turca.

Anticipazioni Endless Love 19 maggio

Oggi pomeriggio su Canale 5, per la prima volta di domenica, va in onda Endless Love. Quali sono le anticipazioni dopo quanto accaduto nel precedente episodio? Scopriamolo insieme.

Ozan prosegue le sue ricerche, mentre Kemal incontra Zehir, che gli dà delle notizie utili per trovare Karen. Insieme a loro c’è anche Salih. Il ragazzo confessa a Kemal di aver visto nei giorni precedenti Ozan e Zeynep insieme. Il tutto scatena dei sospetti in Kemal. Che si precipita da Nihan ed Emir.

Arrivato all’abitazione trova Zeynep e Ozan che hanno appena dato notizia di essersi sposati. Un annuncio che scatena l’ira di Vildan, che caccia via la ragazza. Kemal, sconvolto, porta via Zeynep e informa i genitori dell’accaduto, infuriati con la giovane. La convincono a divorziare.

La trama e le anticipazioni di Endless Love proseguono con Ozan che raggiunge Zeynep e lei se ne va via con lui. Huseyin, arrabbiato, disconosce sua figlia. Senza troppe soluzioni, i due decidono di andare a vivere con la famiglia di Ozan, nella villa di Emir.

Tarik scopre da Kemal cosa è successo e litigano tanto da arrivare alle mani. Deluso Kemal accusa suo fratello di essere venuto meno alla promessa di proteggere Zeynep e ha miseramente fallito.

L’imprenditore non comprende e accetta la scelta di sua sorella di sposarsi in questo modo. Si sente in colpa per aver abbandonato la famiglia in un momento delicato. È certo che se si fosse occupato lui di Zeynep, non si sarebbe verificato tutto questo.

Grazie all’aiuto di Emir, Onder raggiunge Zeynep e Ozan, che dopo essersi sposati sono scappati insieme. L’uomo prova a convincere il figlio e la nuora a trasferirsi a casa insieme al resto della famiglia. Emir però non vedere di buon occhio Zeynep e scatena una nuova guerra contro di lei.

Vildan, a differenza di suo marito, è contrariata al matrimonio tra suo figlio e la sorella di Kemal. È certa che dureranno poco insieme. Secondo le anticipazioni di Endless Love, Leyla nel mentre cerca di difendere la sua casa, che presto sarà venduta all’asta. Non è in ansia però.

Kemal, invece, è preoccupato e teme a qualche imbroglio dell’ultimo minuto Per questo offre alla sua amica assistenza morale ed economica. Intanto Asu viene in possesso di una busta riservata a Kemal, incuriosita la apre. Al suo interno trova le immagini che ritraggono Zeynep ed Emir insieme!

Cosa farà?

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Altra domanda frequente oltre alle anticipazioni di Endless Love è anche sapere dove e quando va in onda la serie turca. La soap viene trasmessa tutti i giorni su Canale 5.

Dove va in onda Endless Love? Gli appuntamenti sono previsti tutti i giorni su Canale 5. Dal lunedì al venerdì alle 14:10 con un episodio. Il venerdì in seconda serata (dalle 23:30) sono in programma due episodi. Poi il calendario prosegue con sabato, quando dalle 14:45 sono in onda dei nuovi episodi, per poi lasciare spazio a Verissimo. Stesso discorso anche per la domenica.

Infine se volete sapere quante puntate sono di Endless Love, possiamo dirvi che in Turchia la serie vanta 2 stagioni con 35 e 39 episodi ciascuna. In Italia invece con episodi più brevi abbiamo maggiori puntate.

Dove vederlo in TV e streaming

Passiamo ora a ricordare dove seguire Endless Love. Non solo Canale 5. Un altro mezzo di riferimento è Mediaset Infinity su sito e app.

La piattaforma prevede di poter seguire in streaming gli appuntamenti con la serie turca. Dunque c’è modo di guardare in diretta o in un secondo momento ogni puntata di Endless Love, a seconda delle vostre esigente.

Presente all’interno anche la trama, che vi aiuterà a scoprire anche come finisce Endless Love.