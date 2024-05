Endless Love anticipazioni 18 maggio: braccio di ferro tra Kemal ed Emir, Ozan fa la proposta a Zeynep

NEWS

Andrea Sanna | 17 Maggio 2024

Endless Love

Tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata di sabato 18 maggio.

Anticipazioni Endless Love 18 maggio

A seguito del doppio appuntamento di venerdì, anche nel fine settimana torna Endless Love, con nuove puntate. Cosa succederà nell’episodio del 18 maggio? Scopriamolo.

Nihan stufa di un litigio con la madre, va da Leyla. Quest’ultima la invita a restare neutrale. Galip si reca a casa di Leyla e le chiede aiuto per risolvere la disputa familiare, ma lei non vuole sapere. L’uomo volendosi vendicare, offre il suo supporto a Vildan, che a differenza di sua sorella… accetta!

E ancora, a proposito delle anticipazioni di Endless Love, sappiamo che Kemal in ufficio riceve uno degli abitanti del villaggio che gli annuncia la resa. Malmenato dagli scagnozzi di Emir ha intenzione di ritirare l’accusa. Questo fa arrabbiare Kemal, che affronta l’imprenditore e suo fratello Tarik. Ha anche pensato a come vendicarsi e ha pronta la contromossa: diffondere ai media lo scandalo dell’azienda!

Nel frattempo le anticipazioni di Endless Love informano che Ozan organizza una proposta nuziale romantica per Zeynep. Lei dice sì, ma è stanca delle troppe attenzioni del ragazzo. Sempre Ozan tenta di convincere la sorella a fare ritorno a casa, ma con scarsi risultati.

Nihan riceve le minacce di Emir, il quale vuole comprare la villa di Leyla. Confrontatosi con la sorella, Ozan ha dei dubbi sui sentimenti per Zeynep. Lei dice di amarlo e di essere delusa dalla sua esitazione, gli restituisce l’anello e sembra al punto di voler chiudere. Ozan le propone di sposarla il giorno stesso.

Zeynep per non allarmare la famiglia, afferma di aver dormito a casa dell’amica Sema. Ozan non le risponde al telefono e lei è molto preoccupata, per questo inizia a cercarlo.

Infine Tarik, sempre più innamorato di Banu, la invita a pranzo in un ristorante elegante.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Finite le anticipazioni di Endless Love ecco quando va in onda e quante puntate sono della serie turca:

Dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 .

al alle su . A seguire il venerdì si potranno seguire due episodi in seconda serata (dalle ore 23:30 circa).

si potranno seguire due episodi in seconda serata (dalle ore circa). Poi sabato ben 3 episodi dalle 14:45 alle 16:30 .

ben 3 episodi dalle alle . Un altro appuntamento la domenica al posto di Terra Amara al pomeriggio (dalle ore 14:45).

Per rispondere invece alla domanda su quante puntate sono di Endless Love, possiamo dire che in Turchia abbiamo due stagioni da 35 e 39 episodi. La durata in Italia è di 25/35 minuti a episodio, quindi ne vedremo di più.

Dove vederlo in TV e streaming

Canale 5 e Mediaset Infinity sono i canali di riferimento se volete sapere dove vedere Kara Sevda in TV e streaming.

Su sito o app potrete seguire la puntata in diretta o in un secondo momento, a seconda delle vostre preferenze.

Per scoprire infine come finisce Endless Love, seguite le nostre anticipazioni.