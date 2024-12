Con la nuova settimana tornano anche le anticipazioni di Endless Love. Ecco cosa succederà nella puntata di lunedì 2 dicembre. Andiamo a leggere la trama…

Anticipazioni Endless Love 2 dicembre

Nel nuovo episodio di Endless Love secondo le anticipazioni, Nihan viene trasferita in cella, mentre Asu viene interrogata da Mercan e ai suoi occhi risulta particolarmente credibile.

Poco dopo Nihan viene rilasciata perché inaspettatamente Asu decide di ritirare la denuncia.

Nel frattempo Emir costringe Anil a tornare a casa e confessare, al momento giusto, di aver in qualche modo depistato la scena dell’omicidio di Ozan.

E ancora la trama prosegue con Leyla che intanto fa sapere a Nihan che nei bilanci c’è qualcosa di strano e per questo le consiglia di fare massima attenzione.

Kemal infine è convinto che suo fratello Tarik c’entri qualcosa con la morte di Ozan, ma pensa lo stia facendo per proteggere la loro sorella, Zeynep.

Endless Love quando va in onda

Endless Love quando va in onda? Le puntate della serie turca questa settimana sono davvero tantissimi!

Partiamo con il classico appuntamento dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 e il sabato alle 14:45. Ma occhio, perché in settimana ci saranno anche due prime serate al martedì e al giovedì alle 21:30.

In corso attualmente la seconda stagione di Endless Love e scopriremo presto come finisce la serie! Ma tempo al tempo!

Dove vederlo in TV e streaming

In TV e in streaming si possono seguire tutte le puntate di Endless Love, se vi stesse chiedendo dove vedere la serie televisiva.

La serie turca è disponibile come detto su Canale 5, ma possiamo anche dire che è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Qui si possono vedere gli episodi sia in diretta che recuperarli in un secondo momento.