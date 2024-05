Endless Love anticipazioni 22 maggio: Tufan tradisce la fiducia di Emir a sua insaputa

NEWS

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Endless Love

La trama e le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 22 maggio. Cosa succede nell’episodio di oggi

Ecco qui tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 22 maggio 2024. Cosa succederà?

Anticipazioni Endless Love 22 maggio

Partiamo con tutte le anticipazioni di Endless Love. Ecco la trama della puntata di oggi 22 maggio.

Iniziamo con il dire che Tufan, nelle vesti di uomo misterioso, ha mandato in forma anonima degli audio a Kemal e Nihan. Questi contengono la registrazione dell’interrogatorio di Emir a Karen.

Questo porta i due a capire che Emir nutre dei sospetti, ma non sa che entrambi sanno della sua consapevolezza. Per questo Kemal ha intenzione di proseguire la sue guerra contro Emir.

Nihan scossa dalla chiamata dove apprende che suo fratello vuole togliersi la vita, corre in ospedale. Gli assicura che riporteranno a casa Zeynep, che nel mentre aveva chiesto il divorzio dopo il recentissimo matrimonio. Vildan, preoccupata per suo figlio e con l’intenzione di volerlo proteggere, prega a sorpresa Kemal di riportare sua sorella in villa.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dopo le anticipazioni in tanti vogliono sapere quando e dove va in onda Endless Love. Dovrete seguire questo piccolo schema con tutti gli orari delle puntate su Canale 5:

Dal lunedì al venerdì ogni episodio viene trasmesso alle 14:10.

al ogni episodio viene trasmesso alle Il venerdì c’è modo di vedere altri due episodi, in seconda serata dalle 23:30.

c’è modo di vedere altri due episodi, in seconda serata dalle Il sabato e la domenica appuntamento a partire dalle 14:45.

Le puntate di Endless Love, seguendo la programmazione turca sono 35 e 39 divise in due stagioni. In Italia però vedremo molti più episodi vista la breve durata di ognuno.

Dove vederlo in TV e streaming

Per seguire e sapere dove vedere Endless Love, c’è da seguire Canale 5 oppure Mediaset Infinity, sito e app.

Con la piattaforma è possibile vedere ogni puntata della serie in diretta oppure in un secondo momento. Sul sito è presente anche una trama, che vi darà modo pian piano anche di scoprire come finisce Endless Love.