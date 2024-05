NEWS

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni de L’Isola dei Famosi in vista della puntata di stasera 22 maggio.

Anticipazioni Isola dei Famosi 22 maggio

Dopo l’appuntamento domenicale, L’Isola dei Famosi torna questa sera su Canale 5 con una nuova puntata. Ma sappiamo quali sono le anticipazioni?

La convivenza tra i naufraghi è sempre più complessa. Non manca il malcontento per alcuni di loro (vedi Samuel) così come delle tensioni. Non solo a causa del ricongiungimento delle due squadre, così come l’atteggiamento di Karina e il suo ruolo da leader.

Alcuni dei protagonisti sono alle prese con le prime strategie di gioco per eventuali nomination e per riuscire ad arrivare fino in fondo. Greta sembra aver legato con la nuova naufraga Linda, dopo che le due sono state messe alla prova dallo Spirito de L’Isola dei Famosi.

Intanto nuove polemiche hanno visto protagonisti Karina e Dario. Hanno commesso un errore che ha acceso gli animi. Alvina intanto è delusa dalle critiche ricevute in diretta e si è posta diverse domande per questo. Si è confrontata con Matilde, la quale a sua volta ha ripensato alla proposta di matrimonio del suo compagno.

Nella nuova sfida tra Stoppa e Samuel, invece, ad avere la meglio è stato il primo.

(IN AGGIORNAMENTO)

Anticipazioni Isola e le percentuali sondaggi

E le percentuali dei sondaggi de L’Isola dei Famosi? Novella2000.it vi ha chiesto di votare chi, secondo voi, merita di proseguire questa avventura in Honduras tra coloro che sono in nomination.

Parliamo di Aras, Artur e Greta. Ad avere la meglio è stato Aras con il 57% dei voti, seguito da Artur al 31% e, infine, Greta all’11%.

Se così fosse quindi Aras dovrebbe certamente salvarsi, mentre a rischio potrebbe essere Greta.

A che ora inizia la puntata de L’Isola

Questa sera L’Isola a che ora inizia? L’appuntamento ha come orario di inizio le 21:35 su Canale 5.

Al termine delle anticipazioni la puntata entrerà nel vivo.

Quando e dove va in onda

Sappiamo anche dove e quando va in onda L’Isola dei Famosi? Qui tutti gli appuntamenti del daytime, oltre alla puntata su Canale 5 in onda mercoledì 22 maggio alle 21:35.

Ecco l’elenco:

Su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 10:55 ; 13:40 e 16:10 .

dal al alle ; e . E ancora su Italia 1 , dal lunedì al venerdì alle 13:00 e alle 18:00 ;

, dal al alle e alle ; Sempre su Italia 1 dal lunedì al sabato anche all’ 01:30 e alle 06:00 .

dal al anche all’ e alle . Mentre su Mediaset Extra con l’extended edition.

Dove vedere L’Isola in TV e streaming

Per quanto riguarda streaming e TV, L’Isola dei Famosi si può seguire su Canale 5, ma anche mediante sito o app su Mediaset Infinity.

La piattaforma dà modo non sono di seguire la puntata live, ma anche recuperarla dopo, clip comprese. Si può consultare anche il sito per i vari daytime e non solo!

Chi conduce e chi sono gli opinionisti de L’Isola

È bene precisare anche chi conduce L’Isola dei Famosi nel 2024. Alla conduzione della trasmissione troviamo Vladimir Luxuria. Opinionisti di questa stagione Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Concludiamo infine con un riepilogo su chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi di questa edizione. Partiamo dalle donne:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio (RITIRATA), Greta Zuccarello, Karina Sapsai, Khady Gueye, Linda Morselli, Luce Caponegro (ELIMINATA), Maitè Yanes (ELIMINATA), Marina Suma (ELIMINATA), Matilde Brandi, Rosanna Lodi (ELIMINATA) e Valentina Vezzali (ELIMINATA)

per quanto riguarda il cast degli uomini, invece segnaliamo la presenza di: Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi (RITIRATO), Dario Cassini, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno (SQUALIFICATO), Joe Bastianich (RITIRATO), Peppe Di Napoli (RITIRATO), Pietro Fanelli (RITIRATO), Samuel Peron e Sonny Ulumati (ELIMINATO).

Queste tutte le anticipazioni de L’Isola dei Famosi!