Endless Love anticipazioni 26 aprile: Onder viene investito, Kemal subisce una misteriosa aggressione

Andrea Sanna | 24 Aprile 2024

Endless Love

Puntate, trama e streaming di Endless Love: ecco le anticipazioni per la puntata del 26 aprile. Le ultime news sulla serie TV turca

La prossima puntata di Endless Love andrà in onda venerdì 26 aprile. Quali sono le anticipazioni di Endless Love per l’occasione? Scopriamo insieme cosa succederà nella serie TV turca.

Anticipazioni Endless Love 26 aprile

Ci siamo lasciati con una situazione delicata (QUI il riassunto del precedente episodio). Quali sono le nuove attese anticipazioni di Endless Love per il 26 aprile?

La puntata si apre con Emir, che invita Zeynep a cena. L’uomo si assicura che la stampa sia informata dell’accaduto. Asu intanto fa credere a Nihan di aver trascorso la notte insieme a Kemal. In un flashback.

Intanto vediamo Ozan confidare a sua sorella di aver ucciso una persona. Le anticipazioni di Endless Love del 26 aprile procedono con Nihan che si reca sul luogo del delitto. Qui ha appuntamento con il padre, ma al suo posto trova Kemal. Quest’ultimo nutre ancora speranza e spera di scoprire la verità sul perché Nihan l’ha lasciato per sposare Emir.

Rimasta sola con il suo ex, Nihan ne approfitta per stuzzire provocare Kemal. Il tutto però subisce una brusca interruzione con la chiamata da parte di Emir. Nella conversazione la informa che il padre Onder è in ospedale.

L’uomo è stato investito. Grazie però all’intervento di Tarik riceve le cure adeguate. Alla polizia e a suo fratello Kemal, il ragazzo dice di non aver assistito all’incidente. In realtà pare sapere molto più di ciò che dice. Nihan appresa la notizia si precipita da suo padre in compagna di Kemal. A sua volta quest’ultimo viene aggredito da un uomo misterioso.

Sebbene sia riuscito a scappare, Kemal ha comunque intercettato il numero di targa dell’auto del suo assalitore. Così riesce a risalire al nome del proprietario. Chi sarà stato? Con le prossime anticipazioni di Endless Love scopriremo la verità!

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Non solo anticipazioni. Molte persone si chiedono anche quando e dove va in onda Endless Love. La serie turca possiamo guardarla dal lunedì al sabato su Canale 5, ai seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

In totale quante puntate e stagioni sono? Endless Love in Turchia vanta due stagioni da 35 e 34 episodi ciascuna. Ricordiamo però che la serie in Italia ha appena 25/35 minuti per episodio. Di conseguenza sono presenti molte più puntante nel nostro Paese.

Dove vederlo in TV e streaming

Concludiamo infine con tutte le news che ci permettono di vedere Endless Love in TV. La serie turca però oltre a Canale 5 dove possiamo seguirla in streaming. In tantissimi si pongono infatti la domanda: dove vedere Kara Sevda (nome originale dello show).

La risposta è semplice: se volete recuperare le puntate della soap turca potete sempre consultare il sito o l’app di Mediaset Infinity. La piattaforma permette di poter vedere la trama di Endless Love, guardare gli episodi. Di conseguenza non sarà difficile anche scoprire come finisce.

Alla prossima con nuove anticipazioni di Endless Love!