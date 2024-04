Endless Love, le anticipazioni del 24 aprile: Asu tenta di sedurre Kemal, Emir incastra il suocero Onder

NEWS

Andrea Sanna | 23 Aprile 2024

Endless Love

La puntata del 24 aprile della serie turca è pronta a regalarci grandi emozioni. Scopriamo insieme le anticipazioni di Endless Love.

Endless Love anticipazioni 24 aprile

Una nuova puntata è pronta a tenervi compagnia su Canale 5. Quali sono le anticipazioni di Endless Love? Partiamo subito con i dettagli! Nihan e Kemal si trovano insieme a casa di lui a parlare. Asu arriva a sorpresa per brindare alla casa nuova.

Nihan per non farsi vedere si nasconde in camera da letto e riesce a scappare via. Dalla sua vorrebbe che Yasemine la aiutasse a far andare via Asu, ma l’amica trova assurda questa gelosia e non si presta.

Le anticipazioni di Endless Love informano che Asu si ubriaca e provoca Kemal. Lui però non ci sta e la manda a dormire in camera, lui sta da solo nel divano. Intanto il giorno successivo Nihan e Onder si recano per la prima volta nel luogo dell’omicidio.

Emir nell’armadio prende quello che sembra essere un pezzo di gemello trovato a terra, lo mostra a Onder. Quest’ultimo lo riconosce e afferma di averlo perso. Questo segna così il suo destino. Sempre Emir, come riportato dalle anticipazioni di Endless Love, Emir incarica Tufan a procedere con il piano che incastrerà Tarik, che a sua volta riceve una telefonata dal braccio destro di Emir.

Quando va in onda Endless Love

Endless Love quando e a che ora va in onda? La serie TV turca è nella programmazione di Canale 5 dal lunedì al sabato. Questi gli orari precisi:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love

Endless Love quante puntate ha in totale? La serie turca in origine ha due stagioni (se magari volete saperlo) composte da 35 e 34 episodi l’una. Qui in Italia, però, avendo una durata differente di 25/35 minuti a puntata, gli episodi si sono dilatati e dunque sono molti di più.

TV e streaming: dove vedere la serie turca

Endless Love si può guardare in TV e streaming. A tal proposito dunque dove vedere Kara Sevda (nome originale della serie)?

Non c’è solo Canale 5, potete vedere o rivedere le puntate anche su Mediaset Infinity, potete decidere se su app o sito.

Con la piattaforma è possibile anche recuperare la trama di Endless Love, guardare gli episodi e scoprire quindi come finisce Endless Love.

