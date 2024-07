Ecco le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 25 luglio: la trama, gli episodi e dove vederlo in TV e streaming

La puntata di ieri di Endless Love si è chiusa con l’arresto di Ozan e con la polizia che poco dopo ha fatto lo stesso anche con Emir, sconvolto dalla scoperta che Asu è sua sorella. Ma poi cosa è successo ancora?

Dopo l’arresto di Emir, fuori dal commissariato, Kemal si confronta con la famiglia Sezin e con i fratelli, turbati dall’accaduto.

Più tardi chiede a Zehir di organizzare un servizio per proteggere Leyla e i suoi genitori, con la consapevolezza che tra lui ed Emir sarà sempre più difficile.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Sappiamo anche quando va in onda Endless Love? Il canale di riferimento è Canale 5 e le puntate sono in onda precisamente dal lunedì al venerdì alle ore 14:10.

Quanti episodi ha la serie televisiva? La soap opera ha ben 35 e 39 episodi, che sono ben divisi in due stagioni, almeno secondo quanto emerso dalla programmazione turca. In Italia, invece, abbiamo più episodi perché con un minutaggio minore rispetto alle puntate originali.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine è importante ricordare anche come e dove vedere la serie turca durante la settimana in TV e streaming. La soap opera Endless Love è in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Oltre alla diretta in TV, la soap si può anche guardare sulla piattaforma o recuperare le puntate in un secondo momento con lo streaming in italiano.

