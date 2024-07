Inizia una nuova settimana e non possono mancare le imperdibili anticipazioni di Endless Love. Ecco cosa succede nella puntata di lunedì 29 luglio…

Anticipazioni Endless Love 29 luglio

La situazione è sempre più tesa tra i protagonisti dell’amata serie turca. Le dinamiche sono ben delineate, ma non mancano colpi di scena improvvisi. Fatta questa premessa, scopriamo insieme quali sono le anticipazioni di Endless Love per l’imperdibile appuntamento di lunedì 29 luglio. Ecco la trama di questa puntata:

Vildan ha diffuso delle informazioni su internet che stanno causando dei problemi a tutti.

Kemal anche se soffre per la conclusione della sua relazione con Nihan, vuole giustizia e desidera raggiungere l’obiettivo.

La trama e le anticipazioni di Endless Love cosa ci riservano anche? Così come lui, anche Nihan è devastata dal dolore. Non riesce a perdonare Kemal, perché a detta sua avrebbe messo in pericolo suo fratello Ozan.

Nel frattempo Asu si ritrova ad affrontare una difficile situazione. Ha scoperto ormai il tradimento di suo zio Hakki e ora deve affrontare anche il suo abbandono.

Con il passare delle patate scopriremo anche come finisce Endless Love.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Se vi state chiedendo quando va in onda Endless Love, la risposta ve la diamo noi. La serie turca viene trasmessa tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14:10. Seguirà poi una nuova puntata di The Family, altro nuovo acquisto di Mediaset dalla Turchia.

Per adesso non sono previsti doppi appuntamenti, da grazie ai palinsesti Mediaset, sappiamo che la soap opera presto avrà la prima serata.

Intanto ecco quanti episodi ha il serial. Osservando la programmazione turca sappiamo che ha due stagioni, formate da 35 e 39 episodi ciascuna. Diverso discorso per l’Italia, dato che abbiamo più appuntamenti a causa di una durata inferiore delle puntate.

Dove vederlo in TV e streaming

Concludiamo infine con lo scoprire dove vedere in TV e streaming Endless Love. La serie televisiva si può guardare sul piccolo schermo collegandoci su Canale 5, come detto precedentemente. Se preferite, però, potete guardare ogni puntata anche su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma ricordiamo che ogni episodio si può rivedere anche in un secondo momento in streaming in italiano.