Christian e Ludovica di nuovo insieme dopo Temptation Island

Quest’anno la prima coppia a lasciare Temptation Island è stata quella formata da Christian e Ludovica. Proprio il giovane uomo, dopo aver visto la sua fidanzata avvicinarsi pericolosamente al single Andrea, ha infatti deciso di chiedere un falò di confronto anticipato e a quel punto i due hanno deciso di interrompere la loro relazione. Anche un mese dopo la fine del reality show di Maria De Filippi Christian e Ludovica hanno confermato la decisione presa al falò. Tuttavia proprio quest’ultima, che di recente è finita nel mirino del web, parlando del suo ex compagno ha affermato:

“Christian da parte sua vedo che spera in un ritorno. Mi dice che non sa cosa può succedere tra me e lui, che questa situazione per lui è strana, che non avrebbe voluto che andasse così. Come faceva in passato lo sta facendo anche adesso. Non accetta il distacco da me”.

Nonostante queste recenti dichiarazioni rilasciate a WittyTv però nelle ultime ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Dopo Temptation Island infatti Christian e Ludovica sono stati beccati insieme a Vasto e lo scatto ovviamente non è passato inosservato. Attualmente però non sappiamo cosa stia accadendo tra i due ex protagonisti del reality show di Canale 5.

Non è chiaro infatti se Christian e Ludovica abbiano deciso di riprovarci e di darsi un’altra chance o se invece il loro sia stato solo un incontro di chiarimento a seguito di quanto accaduto in Sardegna. Di certo però nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti in merito. Non resta dunque che attendere per scoprire cosa starà succedendo tra gli ex protagonisti del programma.