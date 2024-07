Scopriamo insieme la trama, episodi, dove vederlo e le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 30 luglio

Ecco tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 30 luglio. Vediamo cosa prevede la trama di questo episodio.

Anticipazioni Endless Love 30 luglio

Partiamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di Endless Love, in programma il 30 luglio. Ecco cosa prevede l’episodio di martedì:

Nel corso dello scontro in famiglia tra Kemal e Tarik, Asu rivela a Fehime e Huseyin che loro figlio Tarik è un assassino.

Intanto Kemal incarica Zehir di partecipare a una gara d’appalto a cui però Galip non potrà prendere parte, dato che le immagini diffuse hanno scatenato scandalo.

Dall’altra parte sempre Kemal ha dei sospetti sul comportamento di Asu e la pressa di domande. Lei però fornisce una spiegazione parziale. Secondo il suo racconto suo zio avrebbe dei nemici che potrebbero farle del male, così lui si propone di aiutarla, ma Asu non vuole.

Questo atteggiamento desterà ulteriori dubbi?

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Ma vediamo quando va in onda Endless Love. La serie turca va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5. L’orario previsto è a partire dalle 14:10. Successivamente c’è la puntata di The Family, altro prodotto importato da Mediaset dalla Turchia.

Parliamo anche di quanti episodi ha il serial. La programmazione ha due stagioni, composte da 35 e 39 episodi ognuna. In Italia abbiamo una durata maggiore di puntate.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine vediamo dove vedere in TV e streaming, Endless Love. La serie televisiva si può guardare in TV in onda su Canale 5. Se volete, invece, potete seguire ogni puntata su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma streaming si può vedere ogni episodio in diretta o in un secondo momento.